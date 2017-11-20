توقعات بانخفاض أسعار مواد البناء الفترة المقبلة

محمود زكي: يشهد قطاع مواد البناء استقرارا في أسعار المنتجات خلال الفترة الماضية، نتيجة ثبات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الخام عالميًا، ويتوقع عدد من خبراء القطاع أن الانخفاض خلال الفترة القادمة في الأسعار. وقال أحمد عبد الحميد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الص

محمود زكي:

يشهد قطاع مواد البناء استقرارا في أسعار المنتجات خلال الفترة الماضية، نتيجة ثبات أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى ثبات أسعار المواد الخام عالميًا، ويتوقع عدد من خبراء القطاع أن الانخفاض خلال الفترة القادمة في الأسعار.

وقال أحمد عبد الحميد رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات إن أسعار مواد البناء لن ترتفع بل يمكن أن تشهد انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة القادمة، موضحًا أن ذلك يأتي مع ثبات أسعار الدولار وكذلك ثبات أسعار المواد الخام للمنتجات عالميًا.

وأضاف أنه لا يوجد مبررًا لزيادة الأسعار خلال الفترة القادمة نظرًا وأن السوق يواجه حالة من الإستقرار في تكاليف الإنتاج وهو ما يعود على السعر النهائي بالاستقرار.

وأشار إلى أن هناك استقرارا حاليًا في أسعار المنتجات وهذا يدل على أن شركات مواد البناء لم تكن ترفع القوائم السعرية لها لزيادة أرباحها بحسب ما يشاع في الفترة الأخيرة وإنما نتجت عن زيادة تكلفة الإنتاج وكذلك للقرارات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.

وكان قد شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا ملحوظا في القوائم السعرية للشركات خلال الفترة الماضية ، حيث سجل أعلى سعر للطن لصالح شركة السويدي للأسمنت بقيمة 785 جنيها، بينما سجل أقل سعر لصالح قنا وأسوان للأسمنت بقيمة 720 جنيه للطن اذ ان أعلى انخفاض في الطن الواحد بلغ حوالى يصل إلى 40 جنيه.

وسجلت مجموعة السويس للأسمنت انخفاضا في الأسعار بقيمة 60 جنيه ليسجل الطن 730جنيهًا بدلا من 790، بينما انخفض إسمنت الممتاز بقيمة 75 جنيه للطن ليسجل 745 جنيها بدلا من 795 جنيها للطن.

بينما سجلت كل من شركتي قنا وأسوان انخفاضا ملحوظا في قيمة الطن بمعدل 60 جنيه ليسجل 710 جنيها للطن بنفس السعر خفضت شركة أسيك المنيا أسعار الطن ليسجل 710 جنيه للطن بدلًا من 760 خلال الشهر الماضي.

ويقول علي سينجر رئيس شعبة الحراريات باتحاد الصناعات أن أسعار مواد البناء تشهد إستقرارًا ملحوظًا خلال الثلاث أشهر الماضية وهو ما يعود على سوق التشييد والبناء بصورة عامة بالاستقرار سواء كان في تنفيذ المشروعات بالنسبة لشركات المقاولات أو من خلال ثبات أسعار الوحدات العقارية نتيجة ثبات أسعار مواد البناء.

وأضاف رئيس شعبة الحراريات أن ثبات الأسعار العالمية للمواد الخام إنعكس على السوق المحلي أيضًا بالثبات وهو ما يتيح لشركات مواد البناء في تحديد تكاليف إنتاجها وكذلك تحديد هامش ربح عليها وتوقع أن تواصل المنتجات الثبات في الأسعار خلال الفترة القادمة

وأشار سينجر إلى أن أسعار شركات مواد البناء تبذل قصارى جهدها لمواكبة المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها الدولة من خلال تطوير المصانع لتلبية حاجة السوق. وأعلنت حديد عز عن ثبات أسعارها ليصل سعر الطن 11970 تسليم أرض المصنع ليصل إلى المستهلك بقيمة 12400 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 14% في حين أعلنت أعلنت مجموعة حديد الجارحي عن زيادة أسعارها بنحو 500 جنيه للطن ليصل إلى 12.1 ألف جنيه للطن تسليم مصنع. ليصل إلى المستهلك بقيمة 12500 جنيه للطن.

بينما أعلنت مجموعة بشاى للصلب عن خفضت أسعارها للطن ليصل إلى 11970جنيها للطن تسليم المصنع حيث يصل سعر الطن للمستهلك بقيمة 12500 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

بينما سجل حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة للطن 11750 جنيه تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، كما أن السعر النهائي للمستهلك يصل إلى 12150 جنيه شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة، في حين سجلت شركة السويس للصلب سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 11800 جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة والبالغة 14%، وبلغ السعر للوكلاء والموزعين حوالي 11950 ليصل السعر النهائي للمستهلك حوالي 12100 جنيه للطن.

ويرى محمد فاوي رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء أن استقرار أسعار مواد البناء بصورة عامة ينعكس على حركة المبيعات بالإيجاب بصورة كبيرة

وأكد أنه يتوقع أن تستمر أسعار الحديد في الثبات خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة ثبات أسعار المواد الخام عالميًا “البيلت” عند 520 دولار للطن بالإضافة إلى ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك.