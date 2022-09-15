توقعات بانخفاض أسعار الشحن العالمي للحاويات خلال العام المقبل

أصدرت شركة “Global Shippers Forum” المتخصصة في أبحاث الشحن البحري، تقريرا حول أداء الشحن البحري العالمي للحاويات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق Covid في الصين ساهم في إنخفاض حجم المعروض من السلع المصنعة والطلب على المواد الخام في نفس الوقت، فيما تراجع الطلب أيضا على البلدان المستهلكة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الطاقة، وهو ما كان سببا في انخفاض متوسط ​​الأرباح لكل حاوية محمولة لأول مرة منذ عام 2020.

وذهب التقرير إلى زيادة إجمالي عدد الحاويات المنقولة في الربع الأول من العام الجاري وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 30% مقانرة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما كانت حجم الحاويات المنقولة في الربع الثاني قد مرت بتحسن طفيفا.

وذكر التقرير أن الربع الثاني من العام الجاري شهد نمو في سعة الشبكة العالمية بشكل هامشي ولكن الطلب الأساسي ظل ثابتًا على البضائع، وهو ما أدى الى إنخفاض ملحوظ في أسعار الشحن الفوري بشكل مطرد.

وأوضح التقرير أن الشاحنين على مستوى العالم يؤكدون على أن الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وسوق الشحن العالمي قد دخلوا مرحلة جديدة، مع وجود عوامل مختلفة في العمل مقارنة بالعامين الماضيين.

كما انخفضت أسعار الشحن من شنغهاي بالصين إلى أوروبا والولايات المتحدة مرة أخرى، حيث انخفضت قيمة المعدلات من شنغهاي إلى لوس أنجلوس في الساحل الغربي للولايات المتحدة بمقدار ثلثي مكاسبها من الذروة، فيما انخفضت الأسعار من الصين، بحد أدنى 40% عبر الممرات التجارية إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وتوقع التقرير تباطؤًا أشد في النمو في الصين، حيث بدأ نمو الصادرات في التباطؤ أيضًا، ومن المتوقع أن تعود الأسعار على ما كانت عليه قبل جائحة كورونا في 2023-2024.