أكد أحمد شوقي، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، على أنه من المتوقع إنخفاض تدريجي في أسعار الحبوب خاصة من القمح بعد الاتفاق بين السلطات الأوكرانية و رومانيا لشحن ٧صادرات أوكرانيا ( أهم مصدر للقمح لمصر) عبر الموانئ الرومانية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت اعتماد متزايد على الحبوب البديلة للسوق الروماني والروسي، حيث تم الاعتماد بشكل كبير على الواردات الأرجنتينية والبرازيلية.

وأوضح أنه في حالة نجاح التفاوض بين أوكرانيا ورومانيا سيكون هناك إنخفاض ملحوظ لأسعار الحبوب عالميا، حيث تعد أوكرانيا من أهم مصدري الحبوب عالميا بوجه عام وللسوق المصرية بشكل خاص، مشيرا إلى وجود إنخفاض محدود الأسبوع الماضي في أسعار الحبوب على خلفية وجود حوار بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت ” شوقي ” أن الموانئ المصرية استقبلت عددا من شحنات القمح الروسي، والتي اعتبرها تعاقدات قديمة قبل اندلاع الازمة الروسية – الأوكرانية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص المصري يقوم باستيراد 25 مليون طن سنويا من إجمالي الوارد من الذرة والقمح وبذرة فول الصويا ومشتقات الأعلاف (جيلاتين / دد جي) ، بينما تقوم هيئة السلع التموينية باستيراد 4 مليون طن فقط من القمح.

يأتي ذلك على خلفية ما أعلنته وزارة الزراعة الأوكرانية مؤخرا، عن أن أوكرانيا تجري محادثات مع رومانيا بشأن شحن صادراتها الزراعية عبر ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، حيث أدى الغزو الروسي إلى إغلاق الموانئ الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا، من بين أكبر مصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم ، لديها مخزونات كافية لتلبية احتياجاتها الغذائية لمدة عامين لكنها ستخسر 1.5 مليار دولار شهريًا في الصادرات الزراعية بسبب الغزو الروسي.

وأكدت وزارة الزراعة الرومانية المحادثات حول كيفية مساعدة أوكرانيا على توصيل صادراتها عبر ميناء كونستانتا “في أقرب وقت ممكن”.

وقال مسئولون إن ميناء كونستانتا لديه القدرة على التعامل مع الشحنات الإضافية.

ومن الجدير بالذكر أن رومانيا تشترك في حدود البحر الأسود – شريان الشحن الرئيسي للحبوب والنفط – مع بلغاريا وتركيا وأوكرانيا، التي غزتها روسيا قبل أكثر من شهر عن طريق البر والجو والبحر.

وأظهرت البيانات أن حركة البضائع عبر كونستانتا والموانئ الرومانية الأخرى ارتفعت بنسبة 8٪ هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. من حيث الأحجام ، ارتفع المعدل اليومي للبضائع العابرة بمقدار 30 ألف طن يوميًا في المتوسط ​​في مارس إلى 160 ألف طن يوميًا.

وفي نفس السياق تستقبل هيئة ميناء دمياط اليوم ” السبت ” شحنة من القمح لصالح شركة كايرو ثري ايه، بواقع 65 ألف طن، والتي تم استيرادها من جمهورية ليتوانيا، أحد دول البلطيق.