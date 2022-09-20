توقعات بانتعاشة سياحية مصرية خـلال المـوسـم الشتـوى المقبل

توقع عدد من ممثلى القطاع السياحى حدوث انتعاشة كبرى فى إشغالات الفنادق بمختلف المقاصد السياحية المصرية خلال شتاء 2022/ 2023، الذى يبدأ من شهر أكتوبر وحتى أواخر شهر مارس المقبل.

وأكد ممثلو القطاع أن القاهرة والأقصر وأسوان تستحوذ على نصيب الأسد فى حجم الحجوزات السياحية خلال الموسم الشتوى القادم، تليها الغردقة، لافتين إلى أن بحث الأوروبيين عن سياحة التدفئة سيزيد من أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد المصرى.

«عاقل»: الإقبال «جيد» لفنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر.. و«ممتاز» للمدن الثقافية

علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية

فى هذا السياق، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن المقاصد السياحية المصرية ستشهد موسمًا سياحيًا «واعدًا» خلال شتاء 2022/ 2023.

وأضاف «عاقل» لـ«المال»، أن هناك انتعاشة مرتقبة فى حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مدن القاهرة، والأقصر وأسوان، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا من دول أمريكا، وإسبانيا، وأمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية على زيارة تلك المدن.

وأشار إلى أن الحجوزات السياحية ستكون «جيدة» بالنسبة لمناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر، بينما مدن السياحة الثقافية والمراكب النيلية على موعد مع موسم سياحى شتوى بامتياز.

وتابع أن نسب الإشغال الفندقى فى شرم الشيخ والغردقة سيكون متوسطًا خلال الشتاء، ولكنه رغم ذلك أفضل من إشغالات الموسم الماضى.

ونوه «عاقل» بأن عودة السائحين الروس لمدن شرم الشيخ والغردقة مؤشر «جيد»، فى ظل استمرار غياب السوق الأوكرانية بسبب الحرب بين البلدين.

وكانت مطارات شرم الشيخ والغردقة استقبلت منذ عدة أيام، رحلات سياحية من موسكو عبر شركات روسية.

يشار إلى أن شركة مصر للطيران، بدأت تسيير سلسلة رحلات خاصة مباشرة من موسكو إلى مقاصد الجذب السياحى شرم الشيخ والغردقة بواقع 14 رحلة أسبوعياً، اعتبارًا من 3 سبتمبر الحالى، وذلك بمعدل رحلة واحدة يوميًا إلى شرم الشيخ وأخرى إلى الغردقة، فضلًا عن أنها تسير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وموسكو بواقع 10 رحلات أسبوعيًا.

محمد عيد: %40 ارتفاعًا فى الحجوزات مقارنة بالعام الماضى

محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق

من جانبه، قال محمد عيد سليمان، مدير التسويق الإقليمى لمجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، إن هناك ارتفاعًا بنسبة %40 فى حجم الحجوزات السياحية للموسم الشتوى القادم مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف «سليمان» أن تركيز الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية على الترويج لمدن السياحة الثقافية من خلال موكب المواومياوات الملكية واحتفالية طريق الكباش كان سببًا وراء زيادة حجم الحجوزات السياحية لمدن الأقصر وأسوان.

ولفت إلى أن الغردقة ستستفيد من الحركة السياحية الوافدة للأقصر خلال الفترة المقبلة نظرًا لقربها الجغرافى منها، موضحًا أن أزمة التضخم ونقص الطاقة التى تشهدها الدول الأوروبية ستدفع مواطنيها لقضاء الشتاء فى مصر.

ونوه بأن الموسم الشتوى القادم واعد ومبشر، مقارنة بالعام الماضى، مرجعًا ذلك إلى انحسار أزمة كورونا وبحث السائحين فى أوروبا عن المقاصد الدافئة.

وأشار إلى أن الغردقة تعتبر المقصد الأول للألمان، وهناك ارتفاع فى أعداد السائحين الوافدين من هذه السوق، منوهًا بأن أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير ستشهد زيادة كبرى فى التدفق السياحى الوافد من ألمانيا لمصر.

وأكد «سليمان» أن الغردقة ستكون المقصد الأول فى حجوزات الشتاء بالنسبة للسياحة الشاطئية، متابعًا أن أبرز الجنسيات الموجودة حاليًا من روسيا، ألمانيا، رومانيا، إيطاليا، بلجيكا، بولندا والتشيك وغيرها.

واقترح «سليمان» إطلاق حملة إعلامية دعائية لتنشيط حركة السياحة الداخلية لمدن شرم الشيخ والغردقة خلال الشتاء، مطالبًا هيئة تنشيط السياحة بالعمل على إطلاق تلك الحملة وتسليط الضوء على أن تلك المقاصد «مشتى» فى الأساس.

وأوضح أن ذروة الموسم السياحى فى الشتاء خلال أشهر ديسمبر، ويناير وفبراير، مشيرا إلى أن هناك ثباتًا فى أسعار الإقامة بالنسبة للسائح الأجنبى، وانخفاضًا فى الأسعار للسائح المصرى خلال الموسم الشتوى.

رامى فايز: %80 نسبة الإشغال فى مرسى علم

رامى فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية فى البحر الأحمر

وفى سياق متصل، قال رامى فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية فى البحر الأحمر، إن الحجوزات السياحية لمدينة مرسى علم للموسم الشتوى المقبل «جيدة» مقارنة الماضى، خاصة فى ظل انحسار فيروس كورونا، وأزمة الطاقة التى تشهدها الدول الأوروبية حاليًا.

وأضاف “فايز” أن مصر ستستفيد من تلك الأزمة، إذ سيُفضل مواطنوها قضاء الشتاء فى المقصد السياحى المصرى بحثًا عن التدفئة وانخفاض أسعار الإقامة مقارنة ببلدانهم.

ولفت إلى أن مطار مرسى علم استقبل خلال الأسبوع الماضى نحو 121 رحلة طيران على متنها سائحون من جنسيات ألمانية، تشيكية، إيطالية، بولندية وهولندية، منوها بأن نسب الإشغال الحالى لفنادق مرسى علم تصل إلى %80.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا منذ أيام، لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية فى مصر، مشيرًا إلى أن لدينا فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين، فى ظل الأزمة العالمية الحالية.

وأكد ضرورة سرعة الترويج للمقاصد السياحية المصرية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعيًا لزيادة حركة السياحة الوافدة للمقصد المصرى، خاصة شرم الشيخ، والغردقة، ومرسى علم.

ونوه أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع، إلى إعادة إطلاق حملة “Follow the Sun”، التى تم إطلاقها من قبل، وتركز على الشتاء الدافئ فى مصر، بعد أن لاقت نجاحًا كبيرًا، وحققت أكثر من 130 مليون مشاهدة فى كل من ألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى البدء فى نشر أخبار وتقارير إعلامية عن موسم الشتاء فى مصر بوسائل الإعلام الدولية، بجانب إطلاق حملة على محركات البحث لإبراز الميزة التنافسية للشتاء فى مصر.

الجدير بالذكر، أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى عقد أواخر الشهر الماضى، اجتماعاً موسعًا مع عدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم السياحى الشتوى، سعيًا لتعزيز تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

كما تقوم هيئة تنشيط السياحة بتصوير فيلم ترويجى قصير عن المقاصد السياحية المميزة بمصر، وذلك ضمن الحملة الترويجية الدولية التى تنطلق خلال النصف الثانى من الشهر الحالى، وتشمل الأسواق الرئيسية والفرعية وتمتد لنحو 3 سنوات.