توقعات بانتشار التكنولوجيا في المعاملات المالية خلال 20 عامًا

الشاذلى جمعةتوقعت عبير صالح، العضو المنتدب لشركة بويا للتأمين، أن يتم تضمين التكنولوجيا في المعاملات المالية بنسبة 100% خلال 20 سنة المقبلة من الآن، رغم اشتراك عدد كبير من الأفراد في المحافظ التكنولوجية، لأنها "غير مفعلة"، وأرجعت ذلك إلى ترجع ثقة الأفراد في التكنولوجيا.وأضافت أن شركات التأمين تو

الشاذلى جمعة

توقعت عبير صالح، العضو المنتدب لشركة بويا للتأمين، أن يتم تضمين التكنولوجيا في المعاملات المالية بنسبة 100% خلال 20 سنة المقبلة من الآن، رغم اشتراك عدد كبير من الأفراد في المحافظ التكنولوجية، لأنها “غير مفعلة”، وأرجعت ذلك إلى ترجع ثقة الأفراد في التكنولوجيا.

وأضافت أن شركات التأمين تواجه مشكلة بيع منتجات التأمين متناهى الصغر، ويعتبر الحل الرئيسي هو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل التكلفة، مضيفة أن المشكلة الرئيسية تعتبر انخفاض حجم استخداماتها بين الأفراد المتعاملين مع الإنترنت وأجهزة التليفون الحديثة إلى 50%.

وأشارت صالح، خلال الجلسة الأخيرة للمنتدى الثالى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، اليوم الثلاثاء، إلى نجاح نموذج شهادة أمان المصريين لأنها اعتمدت على البنوك الـ4 الحكومية، وتتميز بالانتشار والوصول لعدد كبير من الأفراد في المناطق النائية بعكس البنوك التجارية الأخرى، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على تسويق مصر لتأمينات الحياة للعملاء لأنه تم من خلال البنوك.