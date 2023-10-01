توقعات بافتتاح المتحف اليونانى بالإسكندرية قبل نهاية العام

توقع مصدر مسئول بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية الافتتاح الرسمى بعد ترميمه خلال شهر أكتوبر الجارى وبحد أقصى قبل نهاية 2023، مشيرًا إلى أن هذا الافتتاح يأتي بعد إغلاق دام لأكثر من 17 عام وتم تأجيله مراراً.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن المتحف الأثرى شهد أضخم مشروع ترميم وتطوير جرى تنفيذه بتكلفة بلغت 568 مليون و329 ألف جنيه.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار توقع سابقًا افتتاح المتحف اليونانى الرومانى بمحافظة الإسكندرية، والذى يعد أكبر متحف متخصص فى الآثار اليونانية الرومانية فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، نهاية يونيو الماضى.

وأرجع المصدر سبب إغلاق المتحف خلال عام 2005 إلى أن القطع الأثرية التى تم اكتشافها داخل الإسكندرية وحولها كثيرة جدا، وبالتالى يحتاج المتحف لزيادة مساحة العرض.

وأشار إلى أن تطوير المتحف يستهدف وجود 27 قاعة عرض بالطابق الأرضى بدلا من 22 حاليًا، وإنشاء طابق إضافى لعرض القطع الأثرية بشكل معين جاذب أمام زواره.

وأضاف أنه تم تطوير شكل العرض من خلال الإضاءة بحيث لا يصبح نمطياً، مع الحفاظ على واجهة المتحف وهى الشكل الكلاسيكى، بالإضافة إلى الاهتمام بالحديقة الخاصة به لممارسة النشاطات الأثرية عليها .

وتابع أن من أهم العروض المنتظرة فى هذا المشروع، أنه ولأول مرة سيضم أشهر تمثال تم استخراجه من منطقة أبو قير عبارة عن 3 قطع، واحدة موجودة فى منطقة المسرح الرومانى وأخرتين بالمتحف البحرى، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تجتمع القطع الثلاث للعرض الكامل، وترجع لملكة بطلمية مصورة على هيئة المعبودة إيزيس.

وأشار إلى أنه سيتم عرض الآثار اليونانية الرومانية بدءاً من عهد الإسكندر الأكبر، كما سيتم إبراز التواجد اليونانى داخل المجتمع السكندرى قبل قدوم الإسكندر الأكبر، ثم يتم تناول تاريخ الملوك والملكات البطلميات، والتواجد الرومانى، لاسيما وأن الاسكندرية كانت عاصمة مصر بالعصر الرومانى.

ويستهدف تطوير المتحف نشر الوعى الأثرى لدى الشباب من خلال تواجد قاعات للتربية المتحفية، ودمج فئات المجتمع المختلفة، من خلال تخصيص قاعات لذوى الهمم ومدهم بكل وسائل الراحة للاستمتاع بالنشاطات.

ومن المقرر التعريف بكل قطعة أثرية من خلال بطاقات بلغات مختلفة وطريقة برايل المخصصة لذوى الهمم، وتم عمل نماذج من التماثيل حتى يستطع الكفيف التعامل مع الطبعة الأثرية.

كما سيتناول العرض المتحفى شكل الإنسان المصرى بالعصر اليونانى ثم الرومانى من خلال الملابس والعادات والتقاليد، وعرض جزءاً من تاريخ مكتبة الإسكندرية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخزين القطع الأثرية وتشوينها لحين الانتهاء من التطوير بشكل جيد، وجرى إيداع قطع مؤقتا بمتحف مكتبة الإسكندرية وأخرى تم عرضها ببعض المتاحف والمناطق على غرار منطقة كوم الشقافة والمسرح الرومانى للحفاظ على الأثر.

كما تتواجد بعض القطع الجديدة المستخرجة من أسفل مياه البحر بالمعامل لترميم العضوية وغير العضوية من الآثار الغارقة.

وتوجد فى كل قاعة قطع مميزة أبرزها رؤوس للإسكندر الأكبر من الجرانيت الوردى ومكتشفة من الآثار الغارقة، وتم تجميع التى تخص هذا الملك كونه أيقونة المتحف.

وتعد أبرز المعروضات بالمتحف لوحتى نقراطيس وهيراقيوم اللتان يرجعان لعصر الأسرة 30 ويؤرخوا لمسألة الضرائب التى تحصلها المدينة من المراكب التجارية والسفن المارة لديها بخليج الإسكندرية وترجع لعصر ما قبل قدوم الإسكندر الأكبر.

وأشار المصدر إلى أن المتحف يضم مكتبة متحفية تعد من أقدم المكتبات، وتضم 12 ألف كتاب من أندر الكتب والأطلس والإهداءات الملكية، لافتًا إلى أنها شهدت فى التطوير توزيعاً مميزاً للإضاءة على القطع الأثرية بأحدث وسائل الإضاءة العالمية.

وأكد المصدر أن طريقة العرض المتحفى تعتبر من أحدث الطرق العالمية، وجرى استخدام مواد مميزة لإظهار المعروضات الأثرية بشكل متميز، لافتًا إلى أن المتحف يعتبر من أقدم المتاحف على مستوى دول حوض البحر المتوسط وعلى مستوى مصر لأن تاريخه يرجع إلى عام 1892 فى حين أن المتحف المصرى فى التحرير يعود إلى عام 1910.

يضم مكتبة تعرض 12 ألف كتاب

التطوير بتكلفة إجمالية 568 مليون جنيه