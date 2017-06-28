توقعات باشتعال أسعار القطن.. والفلاح المستفيد

دعاء حسنى توقعت شركات الأقطان الحكومية والخاصة، اشتعال أسعار الأقطان، خلال الموسم الجديد لتسجل أرقامًا قياسية، للعام الثانى على التوالى، لقلة المعروض هذا العام، وانعدام المخزون المتوقع المتبقى من الموسم التسويقى الجارى، ولعدم اتساع الرقعة الزراعية للقطن، خلال هذا العام بما يكفى الطلب المحلى، والتصد

دعاء حسنى توقعت شركات الأقطان الحكومية والخاصة، اشتعال أسعار الأقطان، خلال الموسم الجديد لتسجل أرقامًا قياسية، للعام الثانى على التوالى، لقلة المعروض هذا العام، وانعدام المخزون المتوقع المتبقى من الموسم التسويقى الجارى، ولعدم اتساع الرقعة الزراعية للقطن، خلال هذا العام بما يكفى الطلب المحلى، والتصديرى.

وتدور ترجيحات التجار، بشأن بداية الموسم التسويقى للقطن بسعر 3000 جنيه للقنطار، لأصناف وجه بحرى، مرشحة للزيادة مقابل 2800 و3400 جنيه، متوسط القنطار الموسم التسويقى الجارى، كما ستتجاوز أصناف وجه قبلى 2000 و2400 جنيه، مقابل 1800 و2000 جنيه، الموسم الجارى. وتصطدم توقعات التجار، مع ما أعلنه نبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان مؤخرًا لـ”المال”، بعد أن توقع تراجع سعر القنطار لزيادة الإنتاجية لمحصول القطن للعام الجاري مقارنة بالعام الماضى. ورغم تسجيل المساحة التى زرعت قطن خلال العام، منذ بداية موسم الزراعة فى مارس، وحتى منتصف يونيو الجارى، لقرابة 220 ألف فدان، بزيادة تقترب من %70 عن محصول العام الماضى، الذى بلغ 131 ألف فدان، إلا أنه من المتوقع أن يكون معروض الأقطان ككل قليل عن العام الماضى، لعدم وجود مخزون، وفقا للتجار. وتوقع التجار، أن تشتعل أسعار الأقطان المصرية بدافع زيادة الطلب عليها، بالسوقين المحلى والتصديرى، فى ظل محدودية المعروض، وزيادة أسعار الأقطان المستوردة، لتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار عقب قرار التعويم. فيما أعلنت وزارة الزراعة عن إصدارها لسعر ضمان شراء الأقطان من المزارعين لإنتاجية العام الجاري، خلال الأيام المقبلة. يتوقع عز الدين الدباح، رئيس مجلس إدارة شركة إتيكوت لتجارة وتصدير الأٌقطان، أن تشهد أسعار شراء الأقطان من المزارعين الموسم التسويقى المقبل 2017/2018، ارتفاعات كبيرة، تتجاوز الموسم التسويقى الجارى 2016/2017، ليبدأ سعر شراء القنطار من المزارعين بـ 3000 جنيه، لأقطان محافظات وجه بحرى، مع ترشحه للزيادة، وأن يتجاوز سعر وجه قبلى 2000 جنيه. وأرجع الدباح توقعاته باشتعال سعر الأقطان الموسم الجديد، لقلة المساحة المنزرعة قطن خلال العام الجاري، التى اقتربت من 200 ألف فدان إلى الآن، بما يسمح بإنتاج قرابة 1.2 مليون قنطار، والكميات لن تغطى احتياجات السوق المحلية والتصديرى. فيما توقعت سوسن وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للأقطان التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن تشهد أسعار الأقطان المصرية، زيادة خلال الموسم التسويقى المقبل 2017/2018. وأضافت: «ما دامت الأسعار سجلت ارتفاعات نهاية الموسم الجارى، فأنها ستبدأ عند ذات مستويات الأسعار المرتفعة ثم يضبط السوق ذاته عقب ذلك». وأشارت إلى أن سعر قنطار القطن بلغ متوسطته خلال الموسم التسويقى الجارى بين 1900 و2000 جنيه، لأصناف وجه قبلى، وبين 2800 و3000 جنيه، لأصناف وجه بحرى، وهى ذات الأسعار المتوقعة للموسم الجديد. وعن انعكاس هذا على أسواق الملابس والقدرة الشرائية للمستهلكين، يقول علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة العرفة جروب، إن الارتفاعات فى أسعار الأقطان تتطلب وقتًا وفترة زمنية لحين انعكاسها على أسعار الملابس، ويستغرق ذلك بين عام وعام ونصف، لا سيما أن أغلب المصنعيين لديهم المخزون، والتكاليف تأخذ فترة زمنية حتى تصل للأسواق. ويضيف عرفة، أن المشكلة لا تكمن فى زيادة أسعار الملابس فقط، إنما فى التضخم فى الأسواق بشكل عام، الناجم عن التعويم، وإن كان لا بد من حدوثه، لكن التضخم ينعكس على قدرات المستهلكين على الشراء، ويحد منها. يشار إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الجارى، تأثراً بالقرارات المالية والاقتصادية، لا سيما بعد التعويم، وزيادة أسعار الوقود، والانتقال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإن كان بدأ مؤشره فى التراجع فى مايو الماضى ليبلغ %30.9 لشهر مايو، مقابل %32.9 فى أبريل الماضى، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وترجع أسباب الارتفاع فى التضخم الشهرى إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة %3.6، مجموعة الخضروات بنسبة %1.7، مجموعة الفاكهة بنسبة %6.4، مجموعة الأسماك والمآكولات البحرية بنسبة %2.2، مجموعه البن والشاى والكاكاو بنسبة %4.4، مجمـوعـة الزيوت والدهون بنسبة %0.2، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة %0.9، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة %1.9، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة (الحج والعمرة) بنسبة %44.6. ولفت عرفة إلى أن الفلاح حال عدم حصوله على سعر غير مشجع، وغير مجد مقابل قنطار القطن، فإنه يحجم عن زراعة المحصول فى المواسم التالية، وسيتجه لمحاصيل أخرى بعائد أكبر. فيما يقول يحيى زنانيري، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشكلة تسويق الأقطان المصرية لا تنتهى: «كل سنة نفس القصة، وزراعة محصول القطن ينبغى أن يكون على أساس الجدوى الاقتصادية وحصرًا حقيقيًا لاحتياجات المغازل المحلية، والسوق التصديرى». ويضيف أن زراعة القطن باتت مطلوب أن تكون بناء على دراسات أكثر دقة، فى ظل ارتفاعات طالت الأقطان المستوردة. وتوقع أن تنعكس الزيادات التى تشهدها أسعار الأقطان على أسعار الملابس عقب مرور 4 أشهر من بداية الموسم، وإتمام المصانع لعمليات الشراء، لما يترتب على ارتفاعات الأقطان من زيادات الغزل والأقمشة، وتزامنها مع زيادة تكلفة باق العناصر من إكسسوارات الملابس وزيادة أسعار الخدمات. ويؤكد أن زيادة أسعار الملابس محلية الصنع، بنسب بين 60 و%70، منذ قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، إلى الآن، نظراً لاعتماد أغلب المصانع على الخامات المستوردة، ولارتفاع الخامات المستوردة من الأقمشة والإكسسوارات.