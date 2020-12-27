توقعات باستمرار هدوء حركة شهادات الإيداع المصرية بسوق «لندن» الأسبوع الحالي

تسيطر الحركة الهادئة على أداء شهادات الإيداع الدولية المقيدة بسوق «لندن» خلال الجلسات الأخيرة من العام الحالى، نتيجة الضعف الذى يهمين على الأسهم المحلية الحاملة لتلك الشهادات، واقتراب أعياد الكريسماس.

يُذكر أن التباين هيمن على أداء أنشط 5 شهادات للإيداع بسوق «لندن» من إجمالي المُدرج.

ووفقًا للبيانات فقد تراجعت شهادة إيداع «أوراسكوم للاستثمار القابضة» بنسبة %6.6 لتصل 0.14 دولار، و«التجارى الدولى» %1.3 التى سجلت 3.66 دولار.

فيما ظلت شهادة إيداع «هيرمس» على ثبات دون تغيرات سعرية عند 1.59 دولار، و«إيديتا للصناعات الغذائية» عند 2.80 دولار، و«المصرية للاتصالات» عند 3.62 دولار.

قال شريف نبوى مدير الأسواق الخارجية لشهادات الإيداع الدولية بشركة “نعيم القابضة”، إن تحركات شهادات الإيداع الدولية بسوق «لندن» خلال الفترة المتبقية من العام الحالى مرتبطة بحركة أسهم شركاتها بالسوق المحلية.

وتوقع أن يهمن الهدوء على أسعار الشهادات، سواء فى حالة الثبات السعرى أو التراجع المحدود خلال الجلسات الخمس المتبقية من العام الحالى.

وأشار إلى أن السيولة الحالية متوافرة على عدد محدود من الشهادات المقيدة، ما يفسر حركة الثبات السعرى الذى يشهدها عدد من تلك الشهادات.

وتوقع أن تستمر شهادات الثلاث المتمثلة فى «التجارى الدولى» و«أوراسكوم للاستثمار» و«هيرمس» فى التحرك خلال العام المقبل، لحين توافر سيولة على الآخريات المقيدة.

وتعتبر شهادات إيداع الدولية «GDR’s» أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، ومن ثم فإن الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية بأسواق المال الدولية، مثل بورصات لندن أو لوكسمبورج أو نيويورك، ويتم إصدار «GDR’s» بهدف زيادة رأس المال.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت انخفاضات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضى، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

وهبط مؤشر «egx30» الرئيسى بنسبة %1.5 ليغلق عند 10683 نقطة، كما تراجع «egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.52 إلى 2055 نقطة، و«egx100ewi» الأوسع نطاقًا %0.91 ليصل إلى منطقة 2974 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 1.1 %، ما يعادل 18.5 مليار جنيه تقريبًا، خلال الأسبوع، مسجلًا 627.2 مليار جنيه، مقابل 645.7 مليار الأسبوع السابق له.

فيما بلغت قيم تداولات الأسهم حوالى 11.4 مليار جنيه مقابل 14.1 مليار الأسبوع السابق له.