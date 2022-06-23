توقعات باستمرار تراجع البورصة صوب 9400 نقطة وسط شح السيولة وترقب «الفائدة»

يتوقع محللون فنيون أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» تراجعاته على المدى القريب نحو مستوى 9400 نقطة، فى ظل استمرار حالة شح السيولة وترقب قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعى للمؤشرات، وسط توجه بيعى للمتعاملين العرب والأجانب.

وانخفض أداء المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» بنسبة %0.88 مغلقا عند 9613 نقطة، ونظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو %0.68 إلى 1800 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بحوالى %0.72 مسجلا 2661 نقطة.

وبلغت التداولات على الأسهم 431 مليون جنيه، من خلال التعامل على 180 سهمًا، ارتفع من بينها 22، وتراجع 77، وظل 81 دون تغير.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافى 66.3 مليون جنيه، فى حين اتجه المتعاملون العرب والأجانب للبيع بقيمة 9.6 و56.7 مليون جنيه على التوالى.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشرات البورصة المصرية عاودت بجلسة الأربعاء تراجعها، عقب ارتفاعها فى تعاملات الثلاثاء للمرة الأولى بعد 8 جلسات من الهبوط المتتالى.

ولفت إلى أن بقاء المؤشر الرئيسى «EGX30» أدنى مستوى الدعم 9770 نقطة سيؤدى لمزيد من الضغوط البيعية عند 9400 نقطة، ثم 9250.

ونصح متعاملى البورصة بالانتقائية خلال الفترات الحالية، خاصة فى ظل ترقب قرار البنك المركزى المصرى بشان أسعار الفائدة اليوم الخميس.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن المستثمرين بسوق الأسهم المصرية فى حالة ترقب حالية لقرار البنك المركزى المصرى المرتقب اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة.

وأوضح أن جميع مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات الأربعاء على انخفاض عند مستويات الدعوم الرئيسية.

وأضاف عيد أن المؤشر الرئيسى قد يتراجع لاختبار مستوى الدعم الثانى 9400، خاصة فى حال عدم قدرته على التماسك عند 9600 نقطة، موضحًا أن التمكن من تجاوز المستوى الثانى لأعلى سيدفعه نحو 9800 . وعلى صعيد المؤشر السبعينى قال إن استقراره أعلى دعم 1800 نقطة قد يدفعه لاختبار مقاومة 1860 مدفوعاً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم الاستقرار أعلاها فسيستهدف المؤشر السبعينى دعم 1760