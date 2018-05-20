توقعات باستمرار تراجع أداء البورصة خلال الفترة المقبلة

أسماء السيدتوقعت "النعيم" هيمنة الحركة المتراجعة على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة لعدم قدرة بقاء المؤشرات أعلى مستويات الدعم.كما توقعت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها تحرك المؤشر الرئيسي نحو مستويات 16450 نقطة، وذلك نتيجة لعدم قدرته الثبات والتماسك أعل

أسماء السيد

توقعت “النعيم” هيمنة الحركة المتراجعة على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة نتيجة لعدم قدرة بقاء المؤشرات أعلى مستويات الدعم.

كما توقعت “النعيم” في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها تحرك المؤشر الرئيسي نحو مستويات 16450 نقطة، وذلك نتيجة لعدم قدرته الثبات والتماسك أعلى مستوى الدعم السابق عند 16890 نقطة، وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، توقعت مزيدًا من الهبوط نحو 830 نقطة، نتيجة لعدم قدرته في الثبات أو التماسك أعلى من 855 نقطة، ناصحة المتعاملين بانتظار إشارة شراء جديدة.

وأنهت البورصة تعاملاتها على تباين اليوم، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.57% ليصل 16782 نقطة، كما هبط متساوي اﻷوزان بـ0.05% عند 2897 نقطة، فيما صعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.17% عند 853 نقطة، واﻷوسع نطاقًا بـ0.08% عند 2183 نقطة .

وبلغت قيم التداول 613 مليون جنيه، ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 169 سهم تراجع أداء 81 سهما، وارتفع 42 آخرون ولم يتغير أداء 46 نقطة.