توقعات باستمرار تذبذب «البورصة» وتصحيح يدفع «EGX30» لأدنى 24000 نقطة

توقع متعاملون ومحللون فنيون استمرار تذبذب أداء البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بضغط عمليات تصحيح قد تدفع المؤشر الرئيسى للاستقرار أدنى مستوى 24000 نقطة.

وفشل المؤشر الرئيسي «EGX30» فى التماسك أعلى المنطقة المذكورة، التى وصل اليها خلال منتصف تعاملات الإثنين، وذلك بعد تعرضه لضغط على أسهم قطاع البتروكيماويات والأسمدة، وعمليات بيع من المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات العربية فى النصف الثانى من الجلسة.

وقال المحللون إن الحركة العامة للسوق إيجابية طالما يتداول المؤشر الرئيسى أعلى الدعم الهام عند 22200 نقطة، والتى تمثل منطقة حماية من الخسائر للمستثمر قصير الأجل.

وأغلقت مؤشرات السوق أمس، على ارتفاعات جماعية، إذ صعد مؤشر «EGX30» الرئيسى بشكل طفيف بلغ %0.19 ليصل إلى مستوى 23954 نقطة، و«EGX70» بـ%1.25 إلى 4791 نقطة، و«EGX100» بنسبة %0.87 إلى 7020 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم بقيمة 3.3 مليار جنيه تقريبًا، وجرى التعامل على 198 ورقة مالية ارتفع منها 87 وانخفضت أسعار 71، واستقرت 40 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 62.1 مليون جنيه، بينما فضل المصريون والعرب الشراء بصافى 60.9 و1.2 مليون بالترتيب.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى ارتد أعلى دعم 23600 نقطة مدفوعًا بتحركات الأسهم القيادية وعلى رأسها «البنك التجارى الدولى».

وأشار إلى أن الأسهم التى كانت متوقفة عن الصعود ونظيرتها التى تبلغ أسعارها أقل من جنيه شهدت تحركات إيجابية خلال جلسة أمس، وساعدت بشكل كبير فى تحرك السوق الإيجابى.

وأوضح أن التراجعات التى ضربت السوق خلال الجلسات الأخيرة كانت طبيعية فى نطاق التصحيح، طالما استمر المؤشر الرئيسى فى الاستقرار أعلى مستوى 22200 نقطة.

ولفت إلى أن المؤشر الرئيسى لديه منطقة دعم أولية عند 23600 نقطة تستخدم كحماية للأرباح للمستثمر قصير الأجل، بينما يظل الدعم الأهم عند منطقة 22200 نقطة، والذى يمثل مستوى حماية من الخسائر للمستثمر قصير الأجل أيضا.

وذكر أن السوق لديها مستهدفا مهما بين مناطق 24500 إلى 25000، ومع تحسن الوضع العام قد نرى مناطق أكبر من ذلك.

من جهة أخرى، قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى واصل أداءه الباهت منذ بداية الأسبوع ليرتفع 44 نقطة فقط خلال جلسة أمس، بعد أن قلص مكاسبة وفشل فى الثبات أعلى منطقة 24000 نقطة.

وأوضح «عطا» أن السوق تواجه عمليات جنى أرباح جزئية على أسهم قطاع «البتروكيماويات والأسمدة» وبشكل خاص «أبو قير» و«موبكو للأسمدة»، والعقارات بقيادة «مصر الجديدة للإسكان»، والخدمات المالية وبشكل خاص «فوري».

ورأى أن فشل المؤشر الرئيسى فى الثبات أعلى منطقة 24000 نقطة قد يواجه بعض العمليات التصحيحية على مدار جلسات الأسبوع، ليلامس مستوى 23400 نقطة على الأجل القصير.

ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قد استفاد من عمليات صعود بعض الأسهم التى لم تنل حظها من الارتفاع مؤخراً، لكن من المتوقع أن تتوقف هذه الارتفاعات ويتعرض المؤشر لعمليات تصحيحية تصل به إلى مستوى 4650 نقطة.