توقعات باستمرار النهج السعودي لجذب نجوم كرة القدم العالميين

توقع مراقبون أن تستمر موجة الإنفاق “اللافتة” في الدوري السعودي للمحترفين على اللاعبين، وذلك وفقاً لأحد المدراء التنفيذيين البارزين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

وقال بيتر هوتون، المدير البريطاني في مجلس إدارة الدوري: “أعتقد أن الميزانية مرصودة لسنوات عدة- كما تعلم، ولا أرى أن هذه العملية تتباطأ.”

وجذب الدوري السعودي للمحترفين بعضاً من أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات كريستيانو رونالدو في يناير قادماً من نادي مانشستر يونايتد.

وتضم قائمة اللاعبين مهاجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما والقائد السابق لفريق ليفربول جوردان هندرسون ولاعبين بارزين من نوادي تشيلسي ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

وعلاوة على ذلك، فقد قدم نادي الهلال السعودي الشهر الماضي عرضاً قياسياً عالمياً لمهاجم فريق باريس سان جيرمان كيليان إمبابي بقيمة 259 مليون جنيه استرليني.

وقال هوتون، الذي عمل مديراً تنفيذياً لدى يوروسبورت و”إي أس بي أن” و “آي أم جي” وفيسبوك: “لقد عملت في مجال الرياضة لمدة 40 عاماً ولم أرى في حياتي مشروعاً بهذه الضخامة وهذا الطموح والإصرار على النجاح.”

وقال في حديثه لمحرر الشؤون الرياضية في بي بي سي دان روان ضمن مقابلة موسعة لصالح برنامج خاص بعنوان “القصة السعودية” على بي بي سي راديو 5 لايف، إن ما يجري “ليس بالضرورة أمراً سيئاً” إذا لم تكن كرة القدم الأوروبية ليست بالقوة التي كانت عليها.

ووضع هوتون أيضاً الانفاق السعودي في سياقه قائلاً: “لقد جعلت عالم الرياضة يتحدث عنها لكنها لا تعادل سوى رُبع أو خُمس ما أنفقته نوادي الدوري الانجليزي الممتاز هذا الصيف”.