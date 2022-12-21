توقعات باستمرار الحركة التصحيحة للبورصة نحو 14200 - 14275 نقطة

قال متعاملون ومحللون فنيون إن البورصة المصرية تستهدف استكمال حركتها التصحيحية الهابطة نحو مستويات الدعم 14275 – 14200 نقطة على الأجل القصير، على أن تعيد التجربة مرة أخرى لمنطقة المقاومة الأقرب عند 15000 نقطة.

وأوضح المحللون أن السوق فشلت، أمس الثلاثاء، فى التماسك بالقرب من مستوى 14800 نقطة خلال النصف الأول من الجلسة، بعد ظهور بعض المبيعات الانتقائية على بعض الأسهم القيادية، وعلى رأسها «البنك التجارى الدولي» صاحب الوزن النسبى الأكبر على المؤشر.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية أمس، بعدما هبط «EGX30» الرئيسى 1.46% بـنحو 14523 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.59 ليصل إلى 2797 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنحو %0.53 إلى 4137 نقطة.

وحققت السوق قيم تداولات قدرها 2.59 مليار جنيه، وجرى التعامل على 205 أسهم، ارتفع منها 53 وهبط 85، بينما استقرت أسعار 67 سهمًا عند نفس مستويات جلسة الاثنين.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بصافى قيم تداولات قدرها 73.4 و114.4 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل المصريون الشراء بنحو 187.8 مليون.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 حاول تخطى منطقة المقاومة المهمة عند 14700 نقطة، لكن الضغوط البيعية على سهم التجارى الدولى دفعت السوق للإغلاق فى المنطقة الحمراء.

وأوضح أن الضغوط البيعية مستمرة منذ تمكن المؤشر من تخطى أعلى قمة له منذ سنوات عند 15300 نقطة.

وأشار إلى أن EGX30 طالما استقر أعلى مستوى الدعم عند 14275 نقطة، فإن هناك محاولات للارتداد نحو المقاومة المذكورة سابقًا عند 14700 نقطة.

وعلى صعيد المؤشر السبعيني، ذكر «جمال الدين»، أن المؤشر متساوى الأوزان حقق أعلى تنفيذات له منذ التدشين خلال جلسة الخميس الماضي، لكنه لم يستطع التماسك عند هذه المستويات.

وأوضح أن EGX70 لديه منطقة دعم قوية عند 2600-2700 نقطة على الأجل القصير ومقاومة بين 2900-3070 نقطة.

ويرى محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، أن البورصة شهدت أداءً هبوطيًا، استمرارًا للموجة السائدة منذ بداية الأسبوع.

وقال «عطا» إن ما يحدث منذ بداية الأسبوع هى عمليات تصحيحية طبيعية بفعل الهبوط التى تشهدها الأسهم القيادية، وعلى رأسها البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر الذى هبط خلال الجلسة ما يقرب من %4.

وتوقع أن تستمر العمليات التصحيحية حتى نهاية جلسات العام، إذ يقترب المؤشر الرئيسى ليصل من دعم 14200 نقطة، ثم الدخول داخل نطاق عرضي، تمهيدًا لمرحلة صعود جديدة بداية من العام الجديد.