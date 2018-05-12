توقعات باستجابة ضعيفة لسهمي ETEL وOTMT على صفقة مينا للكوابل

منى عبدالباريتوقّّع محللون وخبراء أن يبدي سهما شركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، خلال تداولات الأسبوع الحالي، استجابة ضعيفة لأنباء الصفقة المرتقبة لاستحواذ الأولى على "Mena Cable" تابعة الأخيرة.قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق الما

منى عبدالباري





توقّّع محللون وخبراء أن يبدي سهما شركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، خلال تداولات الأسبوع الحالي، استجابة ضعيفة لأنباء الصفقة المرتقبة لاستحواذ الأولى على “Mena Cable” تابعة الأخيرة.

قال إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن سهم المصرية للاتصالات لن يراوح مستويات 16.25 و16.30 جنيه، بتداولات هذا الأسبوع، كما لن يتجاوز سهم أوراسكوم للاتصالات مستوى 0.88 جنيه.

وكان سهم المصرية للاتصالات قد أنهى تداولات الخميس الماضي عند مستويات 16 جنيهًا، بتراجع 3.2%، بينما ارتفع سهم أوراسكوم للاتصالات بنسبة 2.5% إلى مستويات 0.82 جنيه.

من جانبه قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن سهم أوراسكوم للاتصالات يتحرك في نطاق ضيق جدًّا لن يتجاوز مستويات 0.86 جنيه، بينما سيتحرك سهم المصرية للاتصالات بين مستويات 15.50 جنيه، و16.70 جنيه، مرجعًا ذلك إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السهم الفترة الماضية.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات أمس الأول الخميس، ارتفع سهم المصرية للاتصالات بـ19.2% من مستوى 13.42 جنيه، إلى 16 جنيهًا.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت، الخميس الماضي، موافقة مجلس إداراتها على استحواذ تابعتها المصرية العالمية للكوابل البحرية التابعة، على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات “مينا للكوابل” التابعة لأوراسكوم للاتصالات بقيمة 90 مليون دولار.

وتواجه أوراسكوم للاتصالات مصيرًا غير واضح، العام الحالي، حيث قال محللون فى بنوك استثمار، إن استمرار الشركة فى حصد المكاسب، العام الحالى، يتوقف على عدة اشتراطات يستلزم تحقيقها، فيما يتسبب فشل الوصول إليها في الذهاب بالاتجاه المعاكس.

وكان من بين الأسباب الداعمة لربحية OTMT إتمام الصفقة المحتملة لبيع تابعتها الشرق الأوسط للكابلات ”Mena cable” ثم توجيهها لاستثمارات مربحة فى إطار الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة التى تتجه الشركة لتنفيذها.