توقعات بارتفاع نسب التعثر فى قروض السيارات

أحمد الدسوقي:توقع عددًا من المصرفيين، زيادة نسب التعثر فى قروض السيارات، وارتفاع معدلات التأخر عن السداد، بعد وقف نشاط شركتى "أوبر وكريم" بشكل مؤقت فى مصر بموجب حكم قضائى.وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت منذ أيام، بوقف ترخيص ونشاط شركتى أوبر وكريم، ووقف الخدمات التى تسهل عملهم بمصر ب

أحمد الدسوقي:

توقع عددًا من المصرفيين، زيادة نسب التعثر فى قروض السيارات، وارتفاع معدلات التأخر عن السداد، بعد وقف نشاط شركتى “أوبر وكريم” بشكل مؤقت فى مصر بموجب حكم قضائى.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت منذ أيام، بوقف ترخيص ونشاط شركتى أوبر وكريم، ووقف الخدمات التى تسهل عملهم بمصر بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولى عبد المنعم ضد الشركتين.

أكد المصرفيون على علاقة وثيقة بقروض التجزئة المصرفية، بعدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى أن الدولة إذا لم تتحرك على الفور لحل الأزمة، فإن العملاء الذين حصلوا على قروض بنكية لشراء سيارات للعمل بالشركتين، قد يتعثروا فى سداد الأقساط المستحقة عليهم، وسيترتب على ذلك الأمر، سحب السيارات بضمان العقود الموقعة بين البنك والعملاء.

قال آخرون، إن الأزمة فى طريقها إلى الحل من قبل الدولة المصرية، التى تعمل جاهدة فى الوقت الراهن على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى البلاد والقضاء على كل ما يعرقل عملها .

بعد مرور 24 ساعة فقط على حكم وقف نشاط الشركتين، أحالت حكومة المهندس شريف إسماعيل، قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره بعد عودة جلسات المجلس للانعقاد عقب انتهاء انتخابات الرئاسة مارس الجارى. التقت «المال» بـ 3 سائقين بأوبر وكريم، الذين أكدوا أن دخلهم الشهرى تأثر بشكل كبير، بعد اندلاع الأزمة على مدار الأسابيع الماضية، ويتعرضون لصعوبة كبيرة فى عملية سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك .

أشاروا إلى أنهم على علم بأن الدولة تسعى لحل الأزمة فى أقرب وقت، لأنها مرتبطة بأسر ليست بقليلة فى المجتمع المصرى، وتمنوا حل الأزمة سريعا، حتى يتمكنوا من تحقيق الدخول الشهرية التى كانوا يتحصلون عليها قبل اندلاع الأزمة.

قال أحمد فتحى، يعمل بشركة أوبر، إنه يواجه تراجع كبير فى الدخل الشهرى بعد اندلاع الأزمة، مشيرا إلى انه تأخر عن سداد القسط المستحق عليه لأحد البنوك خلال الشهر الماضى.

أشار إلى أن الأزمة إذا لم تحل فى اقرب وقت ممكن، فانه قد لا يتمكن من سداد باقى الأقساط المستحقة عليه، نظرا لأنه ترك وظيفته فى الشركة التى كان يعمل فيها وأصبح يعتمد بشكل أساسى على الدخل الذى يتحصل عليه من سيارته التى يعمل بها فى أوبر.

تمنى محمد إبراهيم، سائق على سيارته لدى شركة كريم، حل الأزمة سريعا، نظرا لأنه أصبح لا يعمل طوال اليوم وفى كل المناطق مثلما كان يحدث فى السابق بسبب الأزمة، مشيرا إلى انه يواجه مخاطر كبيرة فى تعامله مع إدارات المرور.

أكد “إبراهيم” انه كان يعتمد فى سداده للأقساط البنكية على دخله من السيارة، لافتا إلى انه لم يتأخر أو يتعثر عن سداد أى قسط مستحق عليه ولكنه أشار إلى أن الشهور المقبلة، قد تشهد تعثره بسبب عدد قدرته على تحقيق نفس دخله السابق قبل الأزمة.

أشار أحمد رشدى، يعمل لدى شركة كريم، إلى تأثره بشدة من الأزمة الحالية التى ألقت بظلالها بكل تأكيد على دخله الشهرى الذى كان من خلاله يسدد القروض، مشيرا إلى انه تحدث مع البنك عن الأزمة التى يواجهها وهم يتابعون عن كثب شديد للغاية التطورات.

من جانبه أكد مصدر مسئول بالبنك الأهلى رفض الإفصاح عن هويته، أن قروض السيارات حدثت بها انتعاشة على مدار العامين المقبلين بسبب إقبال العملاء على السيارات للعمل بها فى شركتين أوبر وكريم فى مصر، مشيرا إلى أن الأزمة التى حدثت للشركتين خلال الفترة الماضية ستؤثر بشدة على دخول العملاء .

قال إنه لم يتم رصد حالات بعينها تتأخر عن سداد القروض المستحقة عليهم فى قطاع السيارات، إلا انه لفت إلى أن مصرفه يتابع عن كثب شديد تطورات الأزمة، مشيرا إلى أن معدلات التعثر قد ترتفع فى حالة عدم حل الأزمة .

أضاف :” نعلم أن الدولة تسعى جاهدة لحل الأزمة فى أقرب وقت حتى لا تؤثر على هؤلاء العملاء وستحدث انفراجة كبيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

قال عمرو عبد العال، نائب المدير العام، رئيس فروع التجزئة المصرفية فى البنك العربى الإفريقى سابقا، أن الحكومة لن تترك السائقين المسئولين عن آلاف الأسر التى تعمل فى شركتى أوبر وكريم، فى أزمة وستعمل على حلها سريعا، مؤكدا على أن الدولة تعمل حاليا على تقنين أوضاع الشركتين، حتى يتمكن السائقين فيهما من تحقيق الدخل الشهرى الذى يسعون إلى تحقيقه.

أشار”عبد العال” إلى أن الأزمة الحالية مؤقتة، ستنعكس بالسلب على العملاء الذين حصلوا على قروض للعمل فى أى من الشركتين، مضيفا :” سداد الأقساط قد يتأخر لشهور قصيرة ولكن ستعود الأمور مرة أخرى بعد حل الأزمة”.

بينما أكد نائب مدير التجزئة المصرفية بأحد البنوك العربية العاملة بمصر، إن قروض السيارات بمصرفه لم يحدث بها أى تأثر يذكر خلال الفترة الماضية وكل من حصل على قرض سيارة ملتزم فى السداد، مشيرا إلى أن البنك منح قروض السيارات للعملاء بضمان عملهم فى شركات ليس من بينها أوبر وكريم.

قال إنه إذا حدث تعثر لأى عميل بقروض السيارات يتم دراسة حالته جيدا قبل سحب السيارة منه، مستبعدا أن يتخذ أى بنك هذا الموقف خلال الفترة المقبلة لان البنوك على علم بما يحدث فى السوق المصرية.

كان اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، قال فى وقت سابق، إن منظومتى “أوبر وكريم” لاستدعاء السيارات الخاصة عبر الهواتف الذكية، هى أحد أسباب التكدس المرورى بالعاصمة القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، مضيفا أن استغلال البعض لهذه الخدمات وتحويلها إلى تجارة من خلال تسيير أكثر من سيارة خاصة أدى إلى تكدسات مرورية فى السنوات الأخيرة لم تشهدها مصر من قبل.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خلاف بين لجنتى “الاتصالات”، و”النقل والمواصلات”، بمجلس النواب بشأن أحقيتهما فى مناقشة مسودة قانون تنظيم عمل شركتى “أوبر” و”كريم” بالسوق المحلية، رغم عدم إرساله من مجلس الوزراء للبرلمان.

أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتقدم بطلب خلال أسبوعين إلى اللجنة لإعادة فتح المناقشة لحل أزمة سحب الرخص من العاملين بالشركتين، لاسيما أن اللجنة هى المخولة بمناقشة مشروع القانون، وشارك ممثلو أوبر وكريم، فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، فى دور الانعقاد الأول لمناقشة مشروع تعده الحكومة لتقنين أوضاعهم، إلا أنهم اعترضوا على عدة بنود منها اشتراط وجود تراخيص مسبقة لعمل السائقين، بحجة أن %73 منهم يعملون بشكل جزئى.

يذكر أن القاهرة تحتل المرتبة الثانية فى قائمة أكثر المدن الإفريقية التى تعانى من الاختناقات المرورية، وفقًا لدراسة بحثية أعدها موقع “Buzznigeria.com” النيجيرى ونشرت نتائجها فى سبتمبر 2017.