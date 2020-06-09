توقعات بارتفاع مكاسب مزارعي المانجو الموسم الجديد

ارتفعت أسعار تعاقدات محصول المانجو موسم 2020 من 12 جنيها للكيلو على أرضه الموسم الماضي إلى 20 جنيها لصنفي المانجو السكري والزبدية، وبلغت نسبة الزيادة 67% بما يساهم في زيادة مكاسب المزارعين في الصعيد والوجه البحري.

وفسر عدد من التجار أسباب الزيادة في زيادة معدلات التصدير بعد تفشي وباء كورونا في دول العالم، وسوء الأحوال الجوية التي أدت إلى تساقط الثمار منذ بداية الربيع، ودخول مزارع عديدة في منظومة التكويد التي بموجبها يتم نفاذ الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.

ومن جانبه، أكد محمود جواد مستثمر زراعي بالبحيرة أن أسعار المانجو سوف تتخطي الـ30 جنيها عند وصولها المستهلك، مقارنة بـ20 جنيها العام الماضي عند بداية الموسم في أغسطس.

وأوضح جواد أن سوء الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية، وتذبذب المناخ ما بين الحرارة العالية والبرودة أدت إلى تضرر الأشجار، وبالتالي تساقط الثمار والأزهار، وأن معدل انخفاض إنتاجية الفدان تتراوح بين 30% إلي 50% حسب المنطقة.

ولفت جواد إلى أن سعر التعاقد التي يشتري بها التاجر من المزرعة ارتفعت بشكل كبير وتراوح سعر الكيلو البلدي من 8 إلى 12 جنيها، مقابل 6 جنيهات العام الماضي، وبالنسبة للأصناف الجديدة فبلغت أسعار التعاقدات 22 جنيها للكيلو قبل الحصاد “كلالة” -سعر البيع على الأشجار -ومن المنتظر أن يصل السعر للمستهلك لـ30 جنيها على الأقل مقابل أسعار العام الماضي التي تراوحت بين 15 إلى 20 جنيه.

كانت وزارة الزراعة الزراعة قد فتحت مجددا مع مطلع يونيو الجاري، الباب لاستقبال طلبات تكويد إنتاج المانجو، للمزارع، وشركات التصدير، ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بها، طبقا لإجراءات العمل على مستوى الزراعة والتصدير، وفقاً للاشتراطات الحالية للمفوضية الأوروبية قبيل انطلاق موسم المانجو فى شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى طلب من مصر تكويد مزارع المانجو (فقط التى تمت متابعتها أكثر من 3 أشهر)، وثبت خلوها من ذبابة الفاكهة، مع تسجيل المزارع التى يتوجه إنتاجها بالفعل إلى دولة لبنان، واستثناء المزارع التى وُجد لديها إصابات ذبابة فاكهة خلال آخر 3 أشهر.

أكد رضا الجرجاوي، عضو جمعية هيئة تنمية وتطوير الصادرات البستانية، ومصدر لنحو 45 نوعًا من الخضروات والفاكهة، أن صادرات مصر من المانجو تشهد ارتفاعا نظرا لفتح أسواق جديدة في جنوب أفريقيا فضلا عن زيادة معدلات التصدير للأسواق التقليدية في أوربا والخليج ولبنان وفرنسا .

و أوضح الجرجاوي أن مصر قامت بتصدير كميات من المانجو منذ بداية العام وصلت إلي 500طن تقريبا ،مع العلم أن حصاد المحصول يبدأ في أغسطس من كل عام ،وشهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في صادرات المانجو بوصفها أحد المحاصيل الجديدة التي تعول عليها الدولة المصرية لزيادة صادراتها .

كانت الفترة الماضية، قد شهدت صدور قرار فرنسا بتبخير الشحنات قبل التصدير إليها كشرط لدخول المنتج، ونفس الشرط أضافته لبنان إلى قائمة إجراءاتها الحجرية، ويتم معالجة المانجو ببخار الماء الساخن بالوحدات المعتمدة لحين الانتهاء من التكويد ومتابعة المزرعة للتأكد من تخلصها من أمراض ذبابة الفاكهة.

أوضح تقرير الصادرات أن إجمالى صادرات مصر من المانجو يصل إلى 53 ألف طن سنويا، 10 آلاف طن تستوردها لبنان سنويا، بينما يتم تصدير باقى شحنات المانجو لأكثر من 50 دولة، وفقا للإجراءات الدولية المتعلقة بالحجر الزراعى، ومعايير الصحة النباتية الدولية التى اعتمدتها منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وصدقت عليها الدول.

قال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لـ«المال»، إن الصادرات الزراعية شهدت طفرة كبيرة خلال الموسم الحالى نتيجة التوسع فى فتح أسواق عالمية جديدة، وتطبيق المنظومة الجديدة، وتحسن جودة المنتج حيث بلغت الصادرات 3.2مليون طن حتى 2 يوينو.