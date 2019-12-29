توقعات بارتفاع مبيعات هيونداي وكيا إلى نصف مليار سيارة بأوروبا

باعت شركتا هيونداي، وكيا حوالي 460 ألف سيارة دفع رباعي في السوق الأوروبية حتى شهر نوفمبر

من المتوقع أن تصل مبيعات شركتي هيونداي موتور، وكيا موتورز من سيارات الدفع الرباعي في الأسواق الأوروبية إلى مستوى قياسي، يتجاوز 500 ألف وحدة ، بدعم من محفظتيهما المتنوعتين، والطلب القوي على منتجات الشركتين من السيارات، وفقا لما أوردته وكالة يونهاب.

وباعت شركتا هيونداي، وكيا حوالي 460 ألف سيارة دفع رباعي في السوق الأوروبية حتى شهر نوفمبر.

وقالت مصادر إنه حال الحفاظ على هذا المعدل ، فإن المبيعات السنوية من السيارات الرياضية في أوروبا ستتجاوز 500 ألف.

ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات السيارات في المنطقة رقم المليون للسنة الثالثة على التوالي.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات هناك 965,690 في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وفقا للمصادر.

يذكر أن مجموعة هيونداي حلت في المركز الرابع من حيث الحصة في السوق الأوروبية، مسجلة 8% في شهر سبتمبر الماضي.

وبحسب الجمعية الأوروبية لمصنعي السيارات فإن مجموع حصتي هيونداي وكيا في 28 دولة للاتحاد الأوروبي وصل إلى 8% سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية أن الحصة وصلت إلى 8% مقابل 6.6% في أغسطس.

وجاءت فولكس واجن (20%) في المرتبة الأولى من حيث المبيعات، تلتها مجموعة بي إس إيه (16.5%).

وحلت فى المركز الثالث مجموعة رينو (9.7%)، ثم مجموعة هيونداي.

وارتفعت مبيعات هيونداي وكيا سبتمبر 4.1% و4% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 60.661 وحدة و49.410 وحدة على التوالي.

وترجع زيادة الحصة إلى بدء بيع النسخة الهجينة من طراز سيارة “هيونداي كونا” منذ أغسطس الماضي.

فضلا عن الشعبية المستمرة للسيارات متعددة الاستخدامات الرياضية والسيارات الصديقة للبيئة.

وفى تصريحات سابقة، قال مدير التخطيط بفرع كيا بأوروبا، إن شركته تبحث إمكانية الإبقاء على السيارات الكروس أوفر دون تغيير.

وأضاف أن الشركة ربما تدرس تعديل بعض تلك السيارات للعمل بالكهرباء أو الطاقة المزدوجة.

وكان مدير مبيعات كيا، قد صرح أن إنتاج جيل متطور من “ريو” وتحويلها إلى رياضية ، سيتيح إحلالها بالسيارة Stonic.