اقتصاد وأسواق

توقعات بارتفاع مبيعات «شاشات العرض» فى السوق العالمية إلى 140 مليار دولار

توقعات بنمو سوق شاشات الكريستال السائل (إل سي دي) بنسبة 9.3%
أحمد فراج 1:42 م, الأربعاء, 13 يناير 21 1:42 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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توقعت شركة أومديا (Omdia) لأبحاث السوق نمو سوق شاشات العرض العالمية بنسبة 13.8% إلى 139.8 مليار دولار هذا العام، مدعومة بالتوسع في منتجات تكنولوجيا المعلومات التي تدعم “التواصل غير المباشر” وشاشات أوليد المتميزة، بحسب وكالة يونهاب.

وتوقعت أومديا أن تشهد السوق العالمية لألواح عرض أوليد ارتفاعا بنسبة 28.4% على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع الطلب على أجهزة التلفاز والمنتجات المتطورة بما يشمل الهواتف القابلة للطي وأجهزة التلفاز القابلة للانحناء.

يتوقع نمو سوق شاشات الكريستال السائل (إل سي دي) بنسبة 9.3%

ويتوقع في الوقت نفسه نمو سوق شاشات الكريستال السائل (إل سي دي) بنسبة 9.3% على أساس سنوي، بفضل ارتفاع أسعار هذا النوع من الشاشات لأجهزة التلفاز وارتفاع الطلب على منتجات تكنولوجيات المعلومات التي تدعم التواصل غير المباشر.

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وأفادت مصادر بأنه من المتوقع أن ترتفع الصادرات الكورية من شاشات الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي (أوليد) بنحو 20% في عام 2021، مدفوعة بنمو الطلب العالمي.

ويتوقع أن ترتفع الصادرات الكورية من شاشات عرض أوليد بنسبة 19.6% على أساس سنوي إلى 13 مليار دولار هذا العام، مما يمثل أكثر من 70% من مجمل صادرات البلاد من الشاشات، وفقا لوزارة الصناعة والرابطة الكورية لصناعة شاشات العرض.

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توقعات بنمو الصادرات الكورية من الشاشات إلى 18.4 مليار دولار هذا العام

ومن المتوقع نمو الصادرات الكورية من الشاشات إلى 18.4 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا بنسبة 2.4% مقارنة بالعام السابق.

يأتي هذا على الرغم مع التراجع الذي شهدته صادرات الشاشات خلال الثلاث سنوات الماضية. حيث تراجعت الصادرات الكورية من الشاشات إلى 18 مليارا العام الماضي من 20.5 مليارا في عام 2019 و 24.7 مليارا في عام 2018.

ارتفاع الصادرات الكورية من شاشات أوليد 6.4% فى 2020

ارتفعت الصادرات الكورية من شاشات أوليد العام الماضي بنسبة 6.4% على أساس سنوي، إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 10.9 مليارات دولار، لتتخطى عتبة العشرة مليارات للعام الثالث. كما تربعت على قمة السوق العالمية لشاشات أوليد في عام 2020.

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وتتميز شاشات أوليد بوحدات بيكسل ذاتية الإضاءة ما يجعلها في غير حاجة لمصدر إضاءة منفصل، ويَسمح ذلك للمصنعين بإنتاج شاشات خفيفة الوزن ورقيقة ومرنة.

ويقول مراقبو الصناعة إن صادرات هذا العام من شاشات أوليد ستكون مدفوعة بالطلب القوي من صانعي أجهزة تلفاز أوليد والهواتف الذكية المتطورة وغيرها من المنتجات التي تستخدم هذا النوع من الشاشات.

وتأتي هذه التوقعات الوردية في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشهد سوق الشاشات نموا مرنا خلال العام في ظل استمرار جائحة كورونا.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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