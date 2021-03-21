توقعات بارتفاع مبيعات «سامسونج» الخارجية من الهواتف إلى 1.38 مليار وحدة

من المتوقع أن ترتفع شحنات سامسونج للإلكترونيات عالميا من الهواتف الذكية بنسبة 6.5%

أظهر تقرير حديث أن شركة سامسونج للإلكترونيات من المتوقع أن تحتفظ بموقعها في صدارة سوق الهواتف الذكية العالمية هذا العام، رغم مواجهاتها تحديات مختلفة من الشركات الصينية، بحسب وكالة يونهاب.

من المتوقع أن ترتفع شحنات سامسونج للإلكترونيات عالميا من الهواتف الذكية بنسبة 6.5%

ومن المتوقع أن ترتفع شحنات سامسونج للإلكترونيات عالميا من الهواتف الذكية بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 1.38 مليار وحدة في 2021، ويقدر أن تبلغ حصتها السوقية 20%، دون تغيير عن العام الماضي، وفقا لشركة “ستراتيجي أناليتيكس” (Strategy Analytics ) المتعقبة لأوضاع السوق.

يتوقع أن تظل شركة آبل الأمريكية في الموقع الثاني

ويتوقع أن تظل شركة آبل الأمريكية في الموقع الثاني، بعد سامسونج للإلكترونيات، بحصة سوقية لم تتغير عن العام الماضي وهي 16%.

وقالت ستراتيجي أناليتيكس إن العلامات التجارية الصينية ستحقق نموا قويا هذا العام، بالاستحواذ على حصة “هواوي” السوقية التي تعاني حاليا بسبب العقوبات الأمريكية.

شركة شاومي سترتفع إلى المركز الثالث بحصة تبلغ 13%

وأضافت أن شركة شاومي سترتفع إلى المركز الثالث بحصة تبلغ 13%، ارتفاعا من 11% قبل عام، وتليها “فيفو” بـ11% وأوبو بـ10%، بعد أن حققت شركتا “فيفو” و”أوبو” حصة سوقية بلغت 9% عام 2020.

وأوضحت أن عام 2021 سيكون عام شركات الهواتف الذكية الصينية”، وفقا لما أفادت به ليندا شوي المديرة في شركة “ستراتيجي أناليتيكس”.

وأضافت “في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستكون شركات فيفو وشاومي وأوبو هم أكبر ثلاثة لاعبين في السوق مدفوعات بالتسويق القوي، والأسعار التنافسية”.

بالنسبة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط يتوقع أن تتفوق شركة “ترانسشن” الصينية مصنعة الهواتف الذكية على سامسونج

وقالت الشركة إنه بالنسبة لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ستتفوق شركة “ترانسشن” الصينية مصنعة الهواتف الذكية، على سامسونج لتصبح أكبر بائع في المنطقة.

تعلق سامسونج للإلكترونيات آمالا كبيرة على سلسلة جالاكسي إيه

وتعلق سامسونج للإلكترونيات آمالا كبيرة على سلسلة جالاكسي إيه التابعة لها، للتعامل مع التحديات التي تمثلها الشركات الصينية التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية في فئات الهواتف الذكية متوسطة إلى منخفضة التكلفة.

ومن المتوقع أن تقدم سامسونج للإلكترونيات هاتفي جالاكسي من فئتي إيه 52 وإيه 72 خلال فعالية كشف عن أجهزتها الجديدة، ستُعقد عبر الإنترنت في وقت لاحق من اليوم.

مع إطلاق هواتف آيفون العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف استعادت أبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية عالميا

يذكر أنه مع إطلاق هواتف آيفون العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت أبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الأخير من 2020.

وبحسب دراسة حديثة، للمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت “أبل” على “سامسونج” في المبيعات الفصلية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة.

فقد انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 5,4 % خلال الربع الرابع و12,5 % في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصا.

غير أن دراسة نشرتها شركة “جارتنر” أشارت إلى أن “إطلاق هواتف آيفون العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد أبل في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020”.

وباعت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام.

وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17,1 % إلى 20,8 %.

وتقدمت المجموعة الأمريكية على منافستها الكورية الجنوبية سامسونج التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث شاومي (43,4 مليونا) وأوبو (34,3 مليونا) وهواوي (34,3 مليونا أيضا).

في المبيعات السنوية تبقى سامسونج الرائدة عالميا

وفي المبيعات السنوية، تبقى سامسونج الرائدة عالميا، رغم أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14,6 % إلى 253 مليون جهاز.

وتحتل أبل المركز الثاني عالميا (200 مليون جهاز) متقدمة على هواوي التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 24,1 % خصوصا جراء العقوبات الأمريكية في حقها، وفق “جارتنر”.

وأشارت الدراسة إلى أن “أثر منع استخدام تطبيقات جوجل على هواتف هواوي الذكية ألحق أذى بأداء هواوي وأثر سلبا على مبيعاتها”.