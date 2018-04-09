توقعات بارتفاع مبيعات الحشيش في أمريكا إلى 75 مليار دولار

خالد بدر الدين تتوقع شركة "كوين" الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، ارتفاع مبيعات الحشيش فى السوق الأمريكية إلى 75 مليار دولار، ليقترب من مبيعات المياه الغازية التى بلغت 76.4 مليار دولار، العام الماضى فى أسواق أمريكا الشمالية. وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن…

خالد بدر الدين

تتوقع شركة “كوين” الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية، ارتفاع مبيعات الحشيش فى السوق الأمريكية إلى 75 مليار دولار، ليقترب من مبيعات المياه الغازية التى بلغت 76.4 مليار دولار، العام الماضى فى أسواق أمريكا الشمالية.

وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن صناعة الحشيش القانونية فى الولايات المتحدة الأمريكية تشهد انتعاشاً واضحاً خلال الشهور الأخيرة بعدما سمحت العاصمة واشنطن مع 9 ولايات أخرى بتعاطى الحشيش بصورة قانونية، باعتباره من المنتجات الترفيهية، ما يعنى أن شخص من كل 5 أمريكيين فوق 21 سنة يمكنه الآن تدخين الحشيش أو استنشاقه أو أكله أو شربه أو تناوله بأى طريقة تحلو له.

كانت فيفيان أزير محللة أسواق المنتجات الترفيهية بشركة كوين توقعت سابقًا ارتفاع مبيعات الحشيش إلى 50 مليار دولار فى غضون 7 سنوات، وازداد عدد الولايات التى لن تجرم تعاطى الحشيش وستصدر تشريعات تقنن استخداماته بين الشباب والكبار.

وجاء فى بيانات وكالة يورومونيتور انترناشيونال للأسواق العالمية، إن مبيعات المشروبات الغازية تتراجع مؤخراً بسبب زيادة الوعى الصحى لدى المستهلكين بمخاطر هذه المشروبات التى انخفضت مبيعاتها فى أسواق أمريكا الشمالية من 78.3 مليار دولار عام 2016 إلى 76.4 مليار دولار العام الماضى لتصل إلى أدنى مستوى منذ 31 عامًا.