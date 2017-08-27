توقعات بارتفاع مبيعات الحديد

المرسي عزتتوقع إسلام عبد الفتاح الغنيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمي للاستثمار، أن يشهد الأسبوع الجاري نموا في مبيعات الحديد. وأوضح الغنيمي أن هناك توقعات بزيادات أخرى في أسعار الحديد بعد عيد الأضحي، ومن ثم زيادة الإقبال على الشراء خلال الأسبوع الجاري تخوفا من الأسعار الجديدة عقب العيد".&n

المرسي عزت

توقع إسلام عبد الفتاح الغنيمي، رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمي للاستثمار، أن يشهد الأسبوع الجاري نموا في مبيعات الحديد.

وأوضح الغنيمي أن هناك توقعات بزيادات أخرى في أسعار الحديد بعد عيد الأضحي، ومن ثم زيادة الإقبال على الشراء خلال الأسبوع الجاري تخوفا من الأسعار الجديدة عقب العيد”.

وأضاف “أسعار الحديد لا يتدخل فيها أحد، فهي عرضة للارتفاع والانخفاض، كنتيجة مباشرة لأسعار البيليت عالميا”.

وشهدت أسعار الحديد الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مع زيادات أسعار البيليت لمستوي يفوق الـ530 دولارا لطن البيليت الخام الأساسي في عمليات التصنيع، إضافة إلى خفض الصين لانتاجها.