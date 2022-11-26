توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية خلال العطلات لشهري نوفمبر وديسمبر إلى 960 مليار دولار

قال الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة في أمريكا: “إن إنفاق المستهلكين سيرتفع بحوالي 8% مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن ما يصل إلى حوالي إلى 960 مليار دولار هى حجم الإنفاق المتوقع خلال أيام العطلات لشهري نوفمبر وديسمبر، وفقا لشبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

ومع قلق المستهلكين في جميع أنحاء العالم بشأن ارتفاع الأسعار، وبسبب الصعوبات التي يواجهها تجار التجزئة، زاد العديد من التجار فترة التخفيضات، حيث لا يزال لديهم زيادة كبيرة في المخزون بسبب جائحة كورونا، والتي هم بحاجة للتخلص منها.

وفاقت مبيعات التجزئة الأمريكية في أكتوبر التوقعات؛ مدعومة بشراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين قد يساعد في دعم الاقتصاد في الربع الرابع.

وفى منتصف الشهر الجارى، قالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.3% فى أكتوبر.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة المبيعات 1.0%، مع تقديرات تراوحت من مستوى منخفض يصل إلى 0.1% وصعودا إلى 2.0%.

ومبيعات التجزئة يغلب عليها السلع ولا يتم تعديلها وفقا للتضخم.

وانتعشت المبيعات بسبب ارتفاع أسعار البنزين، مما أدى إلى زيادة الكلفة في محطات الخدمة. وحصلت المبيعات على دعم أيضا من عمليات استرداد الضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا التي شهدت حصول بعض الأسر على ما يصل إلى 1050 دولارا في شكل شيكات تحفيزية.

وبالإضافة إلى ذلك، نظمت أمازون يوما ترويجيا ثانيا في أكتوبر.