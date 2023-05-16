توقعات بارتفاع مؤشرات البورصة المصرية قبل اجتماع «المركزى»

توقع خبراء سوق المال ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال جلستي الأربعاء والخميس قبل اجتماع البنك المركزي، لتعاود الصعود بعد حالة التراجع التي شهدها اليوم.

ومع ختام تداولات اليوم، شهدت البورصة تراجعًا جماعيًا، بعدما انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.59% إلى 17033 نقطة، وهبط EGX 70 بنسبة 0.52% إلى 3022 نقطة، وتراجع EGX100 بمعدل 0.58% إلى 4580 نقطة.

وبلغ قيم التعاملات على الأسهم 2.11 مليار جنيه على نحو 197 سهمًا، ارتفع منها 35 وتراجع 95 ، فيما استقر 67 ورقة مالية دون تغيير، وهبط رأس المال السوقي إلى 1.11 تريليون جنيه، مقارنة بـنحو 1.121 تريليون اليوم السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب إلى الشراء، لتسجل صافي قيمة بلغت 66.756 و146.414 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب بيعًا بنحو 213.171 مليون جنيه.

وقال محمود عطا الله، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي كسر حاجز 17000 نقطة، متراجعًا إلى 16900، استكمالًا لأداء البورصة منذ بداية الأسبوع الحالي، واستمرار العمليات التصحيحية بالضغط من قبل الأسهم القيادية، على رأسها “التجاري الدولي”، ليغلق مع نهاية جلسة اليوم مرتفعًا عند 17033 نقطة.

وأضاف أن أداء البورصة تسير بحركة عرضية للغاية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هناك حالة ترقب لاجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل، ومن المرجح أن يكون له دور كبير في حركة سوق المال.

وتابع “عطا الله” أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة بناءً على بيانات التضخم التي أعلنت خلال شهر أبريل الماضي، وعودة EGX30 للتداول فوق مستوى 17200 نقطة التي كانت داعمًا رئيسيًا ومع كسره ارتفعت حدة الهبوط خلال جلستي الإثنين والثلاثاء.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة سجل اليوم مستوى 3106 نقاط، ولكنه لم يستطع الثبات أعلى تلك المستويات التاريخية، ليتراجع بضغط من حالة الموجة البيعية من قبل الأفراد على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليغلق في تداولات اليوم عند 3022 نقطة.

وتوقع “عطا الله”، أن يرتد المؤشر الرئيسي خلال جلسة غد الأربعاء مرتفعًا بالقرب من 17200 نقطة بعد حالة التراجع التي شهدها اليوم، ورجح أن يصعد السبعيني إلى 3060 نقطة، ثم يرتفع مقتربًا من مستويات 3100 نقطة بحلول الأسبوع المقبل.

فيما قال سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة شهد تحركًا عرضيًا، لكنه لم يستطع تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي عند 17765 نقطة، والتي تم اختبارها خلال 3 جلسات على مدار شهر منذ 13 أبريل وحتى اليوم.

وأضاف أنه خلال جلسة اليوم، حاول المؤشر اختبار مستوى الدعم عند 16900 واستطاع أن يرتد مرتفعًا إلى 17033 نقطة؛ متوقعًا أن يشهد صعودًا بالقرب من 17300 نقطة خلال جلستي الأربعاء والخميس، ثم يمتد إلى الأسبوع المقبل.

وأضاف أن المؤشر السبعيني كان يتحرك أيضًا بشكل عرضي، وحاول اختراق مستوى 3070 نقطة خلال الشهر الممتد من 13 أبريل وحتى جلسة اليوم؛ متوقعًا أن يرتد صاعدًا خلال جلسة الغد.