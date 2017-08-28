توقعات بارتفاع جنوني للذهب وعيار 21 يسجل 638 جنيهًا

عمر سالم شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم ارتفاعًا بنحو 15 دولاراً للأوقية، ما ساهم فى ارتفاعه عالميًّا وسط توقعات. قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب اليوم متزايد بشكل مستمر كل ساعتين تقريباً نتيجة الارتفاعات المتتالية فى أسعار الأوقية.

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم ارتفاعًا بنحو 15 دولاراً للأوقية، ما ساهم فى ارتفاعه عالميًّا وسط توقعات.



قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الذهب اليوم متزايد بشكل مستمر كل ساعتين تقريباً نتيجة الارتفاعات المتتالية فى أسعار الأوقية.



وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 547 جنيها للجرام ، فيما حقق 21 نحو 638 جنيها للجرام، مقابل 632 جنيه أمس بزيادة قدرها نحو 6 جنيهات للجرام.



وأضاف واصف، فى تصريحات لـ “المـال”، أن عيار 24 سجل اليوم 729 جنيها للجرام مقابل 723، فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل نحو 5097 جنيها بدلاً من 5040 أمس بزيادة قدرها 56 جنيها، وسجلت الأوقية 1306 دولارات، بدلاً من 1291 دولارًا أمس.