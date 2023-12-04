توقعات بارتفاع التضخم 1.6% في سويسرا خلال نوفمبر

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا بنسبة 1.6% سنوياً فى نوفمبر، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

وتصدر اليوم الإثنين بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش بيانات مؤشر أسعار المستهلكين فى سويسرا .

يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى سويسرا خلال الشهر الماضي، والتي توضح مدى الضغوط على صانعي السياسة النقدية بالبنك الوطني السويسري، ومستقبل السياسة النقدية المشددة وأسعار الفائدة المرتفعة.

ومن المستبعد على نطاق كبير قيام البنك الوطني برفع أسعار الفائدة السويسرية مرة أخرى خلال اجتماع 14 ديسمبر الجاري،مع تثبيت أسعار الفائدة بدون أي تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، فى علامة قوية على انتهاء دورة التشديد النقدي الحالية فى سويسرا.