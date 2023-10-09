توقعات بارتفاع التضخم السنوي في مصر هامشيًا إلى 37.6% خلال سبتمبر

توقعت بحوث شركة نعيم القابضة ، أن تتخطى قيمة معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر (الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في الحضر) المستوى الكبير المُسجل في الشهر الماضي نتيجة لارتفاع أسعار المشروبات الطعام.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدًا عن بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في مصر عن شهر سبتمبر.

ورجحت أن يرتفع معدل التضخم السنوي في الحضر هامشيًا إلى 37.6%، مقابل 37.4% في أغسطس، في حين رجحت أن يظل معدل التضخم الشهري مرتفعًا، مسجلًا 1.7% شهريًا مقابل 1.6% في أغسطس.

وأرجعت “نعيم” تلك الزيادات بشكل أساسي إلى أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية.

وقالت إن التقديرات تُشير إلى ارتفاع مؤشر الطعام والمشروبات غير الكحولية بمقدار 3.7% شهريًا مقابل 2.4% شهريًا في أغسطس، ناتجًا عن ارتفاع أسعار الخضروات بنحو 15.4%، الفاكهة 8.9%، و السكر 5.2%، و منتجات الألبان 2.4%، واللحوم بنحو 1.1% شهريًا، والمشروبات غير الكحولية 4.2% والمأكولات البحرية 3% على أساس شهري.

وأضافت “نعيم” أنها لاحظت حدوث تراجع هامشي في كل من أسعار الخبز، والزيوت والدهون بمقدار 3% شهريًا.

ونوهت بأن الأكثر أهمية، هو توقع استقرار مؤشر التبغ شهريًا بعد شهرين متتاليين من الارتفاع، حيث ارتفع 5.8% شهريًا في أغسطس.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الأخرى، رجحت ارتفاع مؤشر النقل والمواصلات بنحو 3% شهريًا، و مؤشر الملابس والأحذية 0.9% شهريًا، و الخاص بالإسكان حوالي 0.8% شهريًا، و مؤشر الأثاث 2.9% شهريًا، والمطاعم الفنادق ومؤشر السلع المتنوعة بنسب 0.4% شهريًا و+1% شهريًا على التوالي.