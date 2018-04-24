توقعات بارتفاع الأسعار بالتزامن مع تحرير الجمارك

أحمد نبيل وأحمد شوقىتترقب سوق السيارات تأثير انعدام الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ خلال العام المقبل.والمعروف أن السيارات الأوروبية تحظى بنسبة خصم جمركى %70، خلال العام الحالى، بعدما قررت الحكومة تأجيل تفعيل عامين من الاتفاقية، الأمر الذى يجعل الجمارك تتحرر تماماً بحلول 2019، لتجم

أحمد نبيل وأحمد شوقى

تترقب سوق السيارات تأثير انعدام الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ خلال العام المقبل.

والمعروف أن السيارات الأوروبية تحظى بنسبة خصم جمركى %70، خلال العام الحالى، بعدما قررت الحكومة تأجيل تفعيل عامين من الاتفاقية، الأمر الذى يجعل الجمارك تتحرر تماماً بحلول 2019، لتجمع خصومات 3 أعوام.

فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة قراراً بتجميد الخصم الجمركى للشراكة الأوروبية للعام الحالى، فى محاولة لإعطاء مصانع السيارات مهلة أخيرة لتوفيق أوضاعها يطمح مستوردو الأوروبية، فى تصدر السوق والاستحواذ على الحصة الأضخم فى ظل عدم وجود عداله تنافسية مع المنتجات الكورية واليابانية والأمريكية.

ورغم التخفيضات الجمركية السنوية للاتفاقية الدولية، فإن أسعار السيارات الأوروبية داخل السوق تشهد نفس معدلات الزيادة السنوية لمنافسيها من دول المنشأ الأخرى وتزيد فى بعض الأحيان.

ويطرح ذلك العديد من التساؤلات بشأن المستفيد من تلك الخصومات، التى تنتزع من حصيلة الدولة الجمركية، وهل الوكيل أم الشركة الأم فى ظل عدم استفادة المستهلك بها، بخلاف اختلال المناخ التنافسى، ما بين العلامات التجارية مختلفة المنشأ.

فى البداية أكد أحد خبراء السوق، أن الشركات العالمية والمصانع الأم، المستفيد الأوحد لتخفيضات الجمارك على السيارات الأوروبية، موضحاً أن الوكيل المحلى ما بين زيادات الشركات العالمية، وارتفاع مصروفات التشغيل السنوية.

وتوقع أن ترتفع أسعار الطرازات دون أن يشعر المستهلكين بأي أثار لتخفيضات الجمارك على السيارات الأوروبية، موضحاً أن هناك شركات عالمية ومصانع تتجه لرفع المستوى السعرى التصديرى لمصر، للحفاظ على مستوى تنافسية طرازاتها مع العلامات الأخرى، مع تعظيم أرباحها والمقدرة بنفس نسبة التخفيض الجمركى، أو إعطاء الوكلاء مميزات سعرية، تدفعهم للاستحواذ على الحصة الأضخم داخل السوق.

وقال أن الشركات العاملة على استيراد السيارات غير الأوروبية، سواء آسيوية، أو الأمريكية، تواجه أزمة فى منافسة غيرعادلة، ولم يكن لها البديل إلا الاتجاه لتجميع سياراتها، محلياً والحصول على المميزات الجمركية للمكونات، التى تقدر %7 على أقصى تقدير، والاستفادة من حوافز قانون الاستثمار.

تابع: «حال الاستجابة لطلب الشركات بتخفيض الجمارك على السيارات غير أوروبية، يعزز موقف وكلاء الآسيوية، والأمريكية المستوردة، فى مواجهة الأوروبية ذات المواصفات المرتفعة، التى من المرتقب أن تجتاح السوق خاصة فى شريحة الاقتصادية والمتوسطة.

أكد حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل منتجى «بى واى دى»، و»لادا»، أن أسعار السيارات الأوروبية المنشأ تشهد زيادات سنوية، تضاهى مثيلتها من الدول الأخرى، موضحًا أنه خلال سنوات اتفاقية الشراكة لم تنخفض الاسعار لاية علامة تجارية بالرغم من الخصم الجمركى المقدر %4 سنوياً.

تابع: «الشركات العالمية تعتبر المستفيد الأكبر من تلك الخصومات، لا سيما فى ظل تفاوت الجمارك بينها وبين منتجى السيارات، فى الدول الأخرى والذى من المرتقب أن يصل إلى %40 على السيارات ذات المحركات 1600 سى سى خلال العام المقبل.

المعروف أن جمارك السيارات بين %40 للسيارات ذات المحركات 1600 سى سى فأقل، و%175 على المحركات الكبيرة، فيما تحرر الجمارك تماماً على الطرازات الأوروبية المنشأ، بمحركاتها المختلفة خلال العام المقبل.

وأشار إلى أن الوقت الراهن يشهد منافسة غيرعادلة، بين السيارات المستوردة من أوروبا بجمارك منخفضة، وطرازات المصانع المنتجة محلياً فى ظل ارتفاع مصروفات الإنتاج والتشغيل وغيرها.

قال إنه لا يمكن المطالبة بتعديل بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية خاصة فى مجال استيراد السيارات، بسبب ان الميزان التجارى لصالح مصر فى تصدير العديد من المنتجات وأبرزها الزراعية.

طالب سليمان بسرعه إصدار قانون يحمى المصانع المحلية من أثار الاتفاقيات الدولية للشراكة، لضبط إيقاع المنافسة داخل السوق.

أكد عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية وممثل الصناعات المغذية في مجلس إدارة الغرفة، أن مصانع المكونات تعتمد فى تواجدها بشكل رئيسى على تغذية مصانع السيارات.

قال إن ما يقرب من 80 مصنعاً للمكونات يعمل على تغذية الشركات العاملة على تجميع السيارات مشيراً إلى أن هناك 300 مصنع يعمل على توريد إنتاجه لشركات قطع الغيار.

طالب القاضى بسرعه إصدار قوانين تحمى الصناعة المحلية، التى من شأنها تحافظ على صناعة المكونات من الانهيار، لا سيما فى ظل وجود ما يقرب من 50 ألف عامل بمختلف التخصصات يعملون داخل تلك المصانع.

رصدت «المال» تطور أسعار 5 طرازات أوروبية حصلت على تخفيضات جمركية بنسبة %10 خلال 5 أعوام متتالية، لتشهد أسعارها ارتفاعات تتخطى الضعف، والزيادات السعرية بين 175 الى 319 ألفاً لطرازات من الشريحة المتوسطة.

أما عن السيارات المقبلة من دول أغادير دون جمارك فشهدت أسعارها زيادات بين 121 و147 الفاً خلال 5 أعوام الماضية، لترتفع عن أسعار منافسيها على الرغم من المميزات الجمركية لها.