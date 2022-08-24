توقعات بارتفاع الأسعار العالمية لحبوب القهوة مع تقلص المخزون في فيتنام

من المتوقع أن تصعد الأسعار العالمية لحبوب البن مع تنامي ظاهرة تقلُّص المخزون الهائل من حبوب البن في فيتنام الأسعار، وذلك إلى مستويات أعلى، وأشار استطلاعٌ للتجار أجرته “بلومبرج” إلى انخفاض المخزونات للنصف في نهاية سبتمبر، مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع كذلك انخفاض ​​الإنتاج من فيتنام خلال 2022- 2023، وهي أكبر مورّد لقهوة “روبوستا” وثاني أكبر منتج للقهوة على مستوى العالم.

تأتي الاحتياطيات المتضائلة وتوقعات الحصاد السيئة في وقتٍ يتعافى فيه استهلاك البن العالمي من الركود الناتج عن الفيروس.

ارتفعت أسعار “روبوستا” المعيارية بمقدار 17% من أدنى مستوياتها في 10 أشهر، في منتصف شهر يوليو؛ نتيجة مخاوف الإمدادات من البرازيل إلى أفريقيا.

توقعات بارتفاع الأسعار العالمية لحبوب البن

حبوب “روبوستا” المستخدمة في القهوة سريعة التحضير، بما في ذلك “نستله”، أو كمزيج في الإسبريسو، تشهد تعافيًا مجدّدًا. فهناك طلب قوي على الحبوب الأرخص ثمنًا من قهوة “أربيكا” عادة، حيث يبحث الناس عن بدائل للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم.

قالت “كولز جروب” (Coles Group) لمحالِّ السوبرماركت في أستراليا؛ وهي الدولة التي تزهو بتميزها في اختياراتها من القهوة، إن قهوتها الرخيصة بقيمة دولار أسترالي (69 سنتًا) “لم تكن قط بهذه الشعبية في السابق”. ويعدّ هذا تحولًا صارخًا في دولةٍ تفتخر بثقافة مقاهيها، حيث يدفع الناس عادة 5 دولارات أسترالية لفنجان “القهوة البيضاء”.

إلى ذلك، انخفض توفّر حبوب القهوة في فيتنام، وسط ارتفاع الشحنات بمقدار 17% إلى 1.13 مليون طن، في الفترة من يناير إلى يوليو، مقارنة بعام سابق، وفقًا لبيانات جمركية.

زيادة الصادرات جاءت مدعومة من تحسُّن إمدادات الحاويات والسفن، لكن قد يصعب الحفاظ عليها بسبب تقلُّص المخزونات.

نقص المعروض

قال فان هونغ أنه، الرئيس التنفيذي لشركة “كوانج مينه كوفي تريدينج” (Quang Minh Coffee Trading) في مقاطعة بينه دوونغ الجنوبية: “نحن قلِقون بشأن النقص حتى أوائل نوفمبر. ربما يملك المزارعون المحليون نحو 2% فقط من إنتاجهم السنوي، مقارنة بـ13% تقريبًا في العام السابق.

يواجه سوق القهوة العالمي واحدة من أكبر حالات عجزه في الفترات الحديثة، بعدما أدى الجفاف والصقيع إلى تراجع الإنتاج البرازيلي.

تعاني كولومبيا من أجل التعافي الأمطار التي دمرت المحاصيل، في حين تنفد إمدادات هندوراس وجواتيمالا ونيكاراغوا من موسم 2021- 2022.

كما تبدو علامات التخبُّط على محصول الموسم المقبل في كوستاريكا، وأدى الجفاف إلى خفض محاصيل “روبوستا” في أوغندا.

مخاطر كبيرة

دفع تراجع المخزونات الفيتنامية، الأسبوع الماضي، أسعار “روبوستا” المحلية في مقاطعة داك لاك- منتِجة ثُلث محصول البلاد تقريبًا- إلى مستوى قياسي بلغ 49100 دونغ (2.10 دولار) للكيلوجرام.

من المتوقع أن يبلغ المخزون المؤجّل نحو 200 ألف طن في بداية الموسم الجديد بتاريخ 1 أكتوبر، مقارنة بـ400 ألف طن تقريبًا في العام السابق، بحسب الاستطلاع،

والذي أظهر كذلك احتمالية انخفاض الإنتاج بمقدار 6% إلى 1.72 مليون طن في 2022-2023. تمثِّل حبوب “روبوستا” حوالي 90% من إنتاج القهوة في فيتنام.

قال دو هانام، رئيس مجلس إدارة “إنتيميكس جروب” (Intimex Group) ونائب رئيس جمعية القهوة والكاكاو الفيتنامية، إن انخفاض مساحة زراعة أشجار الفاكهة “المربحة” وارتفاع أسعار الأسمدة سيؤثران غالبًا على إنتاج 2022- 2023.

كما خفّض “سيتي جروب” توقعاته لإنتاج البن في فيتنام في العامين الحالي والمقبل، بعدما أشارت استطلاعات المحاصيل المحلية إلى معاناة تطوير زراعة الكرز من قلة استخدام الأسمدة، هذا العام.

وكان البنك قد أشار، في تقرير سابق هذا الشهر، إلى أن “هذا يعدّ خطرًا كبيرًا على توقعات موسم الزراعة المقبل”.