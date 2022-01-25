توقعات بارتفاع إيرادات «الرعاية الصحية» بمنطقة مينا إلى 243 مليار دولار فى 2023

من المتوقع نمو الاستثمار فى قطاع الأدوية وقطاع المعدات الطبية بمنطقة مينا (MENA) بمعدل سنوي 8% و4% بالتوالي حتى 2025

توقعت شركة الماسة كابيتال للبحوث اليوم الثلاثاء، ارتفاع إيرادات قطاع الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا MENA – من 144 مليار دولار في العام الأول لوباء كورونا إلى ما يزيد عن 243 مليار بحلول العام القادم، بعد أن شهد عاما الجائحة تزايد اهتمام العديد من الشركات بالتطور التكنولوجي خصوصا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 355 مليون حالة فى جميع أنحاء العالم.

وتتوقع الماسة نمو الاستثمار فى قطاع الأدوية وقطاع المعدات الطبية بمنطقة مينا (MENA) بمعدل سنوي 8% و4% بالتوالي حتى 2025.

وذكرت قناة CNBC أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنتظر فرصا استثمارية واعدة فى قطاع الأدوية والمعدات الطبية الرعاية الصحية.

وشهد معرض أراب هيلث الذي استضافته إمارة دبي أكثر من 3 آلاف شركة من 60 دولة لعرض تكنولوجيا الرعاية الصحية.

ويشكل المعرض فرصة للقاء بين العارضين والطالبين والجهات الحكومية وجها لوجه للتعرف على أحدث المنتجات الرقمية بمجال الرعاية الصحة.

جائحة كورونا تسرع من التحول التكنولوجي للعديد من الشركات بقطاعات الصحة

وأدت جائحة كورونا إلى سرعة التحول التكنولوجي للعديد من الشركات بقطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وساعد وباء كورونا لتوفير فرصا ملفتة للمستثمرين بالعالم، لاسيما منطقة مينا للتحول الرقمي فى قطاع الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية.

ومن أبرز التحديات التي تواجه تكنولوجيا الرعاية بالأدوية المعدات الطبية ضعف وصول الإنترنت للعديد من المدن في المنطقة.

ومن المشاكل الأخرى قصور الوعي الجماهيري للتقنيات الطبية الجديدة، ومدى كفاءة الأطباء ومعرفتهم باستخدام التطبيقات الذكية في معالجة المرضى.

انتشار فيروس كورونا فى العالم

وانعكس تطور تكنولوجيا الرعاية بالمستشفيات والأدوية والمعدات الطبية على الخدمات الصحية للمصابين من فيروس كورونا خلال العامين الماضيين وحتى الآن.

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة جلاكسوسميثكلاين البريطانية للأدوية لتعزيز الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وأضافت أن الاتفاق يهدف لإنشاء مشروع متكامل لتوطين التصنيع ونقل المعرفة ونقل تكنولوجيا فى قطاع الأدوية والمعدات الطبية والرعاية الصحية.

ومن ناحية أخرى أعلنت وكالة الصحة والأمن البريطانية UKHSA أنها تحقق بسلالة فرعية لمتحور فيروس كورونا أوميكرون المعروف باسم BA.2.

وأطلق عليه بعض العلماء لقب “أوميكرون الخفي” والذى يبدو أنه يتفوق على المتحورات الأخرى المنتشرة فى أنحاء العالم ويثير المخاوف.

وتسبب الفيروس فى وفاة أكثر من 5.6 مليون شخص حتى الآن على كوكب الأرض لأول مرة منذ ظهور الوباء فى عامه الثالث.