توقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في محلات البقالة والسوبر ماركت الأمريكية بنسبة 3 إلى 4 بالمائة أخرى في عام 2022، مضيفة أن هذه الزيادات “من المتوقع أن تتجاوز المتوسطات التاريخية ومعدل التضخم في عام 2021”.

وقالت الوزارة في تقرير يوم الجمعة إن الزيادات في أسعار المواد الغذائية تعود إلى ارتفاع التكاليف في العديد من فئات الطعام المختلفة، مثل الدجاج والبيض ومنتجات الألبان، بدلا من فئة واحدة أو قلة قليلة، مضيفة أنه في حين أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بزيادة سعر الفائدة كان سيضع “ضغطا هبوطيا” على الأسعار، إلا أن الحرب في أوكرانيا كانت عاملا رئيسيا في فرض “ضغط تصاعدي” عليها.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع أسعار القمح على مستوى المزارع بما يتراوح بين 20 و23 بالمائة هذا العام وارتفاع أسعار دقيق القمح بالجملة ما بين 12 و15 بالمائة.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار أغذية المطاعم في الولايات المتحدة أكثر من أسعار محلات البقالة بنسبة 5.5 إلى 6.5 بالمائة لتصل الزيادة الإجمالية في أسعار المواد الغذائية بين 4.5 و 5.5 بالمائة، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن هناك عاملا آخر يضغط على سوق الغذاء وهو تفشي إنفلونزا الطيور مؤخرا، والذي تسبب في إعدام أكثر من 22 مليون دجاجة وديك رومي في 24 ولاية على الأقل لمنع انتشار المرض.

وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار كل فئة من فئات المواد الغذائية تقريبا، مثل الفواكه الطازجة والمعالجة والحلويات والحبوب ومنتجات المخابز، هذا العام، مشيرا إلى أن الفئة الوحيدة التي ستكون فيها الزيادة أقل مقارنة بالعام الماضي هي الخضروات الطازجة التي من المتوقع أن تشهد زيادة بنسبة 1 إلى 2 بالمائة مقارنة بنسبة 1.5 إلى 2.5 بالمائة عام 2021 .

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.