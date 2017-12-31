توقعات بارتفاع أسعار السيارات 3%الأسبوع الجارى

بعد تأجيل خصومات «الشراكة الأوروبية»ريان: الشركات كانت تطمح فى تقليل خسائر 2017 .. و«رينو» و«نيسان» فرسا رهان العام الجديدكتب ـ أحمد نبيل وشريف عيسى:أكد عدد من وكلاء وموزعى السيارات، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس طارق قابيل، بتأجيل تفعيل ات

بعد تأجيل خصومات «الشراكة الأوروبية»

ريان: الشركات كانت تطمح فى تقليل خسائر 2017 .. و«رينو» و«نيسان» فرسا رهان العام الجديد

كتب ـ أحمد نبيل وشريف عيسى:

أكد عدد من وكلاء وموزعى السيارات، أن قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس طارق قابيل، بتأجيل تفعيل اتفاقية الشراكة الأوربية يؤدى إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 2 – %3 خلال الأسبوع الحالى.

وأوضحوا أن أغلب الشركات كانت تطمح إلى تعويض خسائر العام الماضى، من خلال الخصومات الجمركية الدورية للشراكة الأوربية، والمقدرة بنسبة %10، إلا أن قرار «قابيل» سيجبرها على فرض زيادات سعرية.

توقع شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، موزعة العديد من العلامات، أن ترتفع أسعار السيارات 2 – %3 عقب قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بتأجيل تطبيق تخفيضات الجمارك الخاصة باتفاقية الشراكة الأوروبية.

وتمنح الاتفاقية تخفيضا جمركيا سنويا للسيارات القادمة من دول الاتحاد الأوروبى بنسبة %10 إلى أن تتحرر الجمارك تماماً بحلول عام 2019.

وقال «ريان» إنه من المرتقب أن تبدأ شركات السيارات فى تفعيل زيادات جديدة خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد انتهاء 2017 وتكبد العديد من الشركات خسائر فادحة.

وأشار إلى أنه فى الوقت الذى كانت فيه أغلب الشركات تطمح فى تقليل خسائر العام الحالى من خلال الاستفادة بالخصومات الجمركية على السيارات الأوروبية إلا أن تأجيل تفعيل الاتفاقية، سيدفعهم إلى زيادة أسعار طرازاتهم وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تراجع المبيعات.

وأكد أن هناك محاولات من الموزعين لتحريك السوق، من خلال تفعيل خصومات على طرازات 2017 موضحاً أن “المصرية للسيارات” أطلقت مجموعة من العروض السعرية التى تتراوح ما بين 15 – 85 ألف جنيه، فى محاولة لاستعادة القوى الشرائية على السيارات.

وقال إن هوامش أرباح الموزعين ليست بالكبيرة كما يعتقد البعض، مؤكداً أن هناك طرازات قد تؤدى إلى خسائر فى بيعها خلال الفترة الراهنة إلا أن ظروف السوق تجبر الموزعين على تصريف مخزونهم لطرح الموديلات الجديدة.

وأوضح أن نسبة ربحية الموزعين تتراوح ما بين 3 – %4 على أقصى تقدير، وهو الأمر الذى يجعل مساحات التحرك فى الأسعار من خلال تفعيل عروض لا تقارن بالوكلاء.

وأضاف أن المورد الرئيسى للسيارات هو المستفيد الأساسى من تخفيضات الجمارك لبعض الطرازات، سواء الأوروبية أو غيرها وذلك فى إطار تحديد مستوى المنافسة مع الماركات الأخرى، موضحاً أن مكاتب الشركات العالمية الإقليمية تقوم بدراسات للسوق وطبيعتها قبل تحديد أسعار سياراتها لموردها الداخلى.

وأشار إلى أن شكل المنافسة داخل السوق قد تتغير مع إطلاق مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، فيما تمثل «رينو» و«نيسان» فرسا الرهان خلال العام المقبل، مع وضع السوق القائم لأسباب تتعلق بالطلب المرتفع على طرازات «رينو» القادمة من المغرب، بخلاف «سنترا» التى لم تجد منافساً لها فى السعر والحجم حتى الآن.

وتوقع محمد قنديل، مدير قطاع «مازيراتى» بمجموعة MTI أوتوموتيف، وكلاء «جاكوار» و«لاند روفر» و«بنتلى» و«مازيراتى» و«فيرارى»، أن يتسبب قرار تطبيق الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية فى إحداث حالة من الارتباك داخل السوق، سواء للمستهلك أو الوكلاء.

وتابع: إن هناك فهما خاطئا من المستهلك للاتفاقية والتى تسببت فى إرجاء اتخاذه لقرار الشراء بغرض الاستفادة من الإعفاء الجمركى بداية يناير 2018، والحصول على سيارة بسعر أقل.

وأضاف أن رصد تداعيات إرجاء تطبيق الاتفاقية يمكن تتبعه عبر تقسيم السيارات إلى 3 شرائح وفقا للسعة اللترية للمحرك، فالسيارات التى لاتزيد سعة محركاتها عن 1.3 لتر لن تتأثر بالقرار، خاصة فى ظل الإعفاء الكامل التى تتمتع به منذ 2014.

أما السيارات المدعومة بمحرك و تتراوح سعتها اللترية ما بين 1.3 لتر وحتى 1.6 لتر، والتى تستحوذ على ما يقرب من %90 من مبيعات السوق، فستشهد تأثيرا كبيرا فى كل من مستهدفات مبيعاتها، وخططها التسوقية، وكمية الطرازات المستوردة من الخارج، خاصة مع ترقب مستوردى تلك الشريحة من الطرازات تراجع القيمة الجمركية بنسبة %20.

وأشار إلى أن الظروف والتحديات التى واجهت سوق السيارات منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 جعلت كلا من المستهلك والوكيل فى انتظار أى قرارات تتعلق بخفض الجمارك لإحداث تحريك بالسوق، خاصة مع الركود الذى أصاب الطلب بعد الموجة التضخمية لقرار التعويم.

وفيما يتعلق بالسيارات ذات المحرك الأعلى من لترين، فكان متوقعا أن تنخفض جماركها من %41 – %27، مما سيؤدى إلى تراجع أسعار تلك الفئة من السيارات بنسبة %20.

وقال مدحت إسماعيل، مدير عام “فولكس فاجن” بالمصرية التجارية وأتوتوموتيف، وكلاء «فولكس فاجن» و«أودى»، إن قرار وقف تطبيق الإعفاء الجمركى لاتفاقية الشراكة الأوروبية سيدفع كل الوكلاء إلى إعادة النظر فى ميزانيتها للعام المقبل.

وأكد أن تأجيل تفعيل الشراكة الأوروبية سيدفعنا إلى إعادة النظر فى التخفيضات السعرية التى كان متوقعا أن يتم الإعلان عنها بنسبة تصل إلى %4 على أقصى تقدير، مع خفض القيمة الجمركية للسيارات.