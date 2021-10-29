توقعات بارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية

توقع علي رجب، نائب رئيس جمعية نقابة الفلاحين، أن ترتفع أسعار الأسمدة في الجمعيات بنسبة 10%، بعد زيادة سعر توريد الغاز للمصانع المنتجة في الجمعيات الزراعية، لتصل إلى 180 جنيها مقابل 165جنيها، حاليا.

وأكد رجب في تصريحات خاصة لـ”المال”أنه مع البدء في صرف الأسمدة في الجمعيات ستنخفض أسعار الأسمدة الحرة بشكل تدريجي من الحد الاقصى الحالي، وهو 9000 جنيه للطن.

يذكر أن سعر طن اليوريا قفز عالميًا إلى 895 دولارا، بما يوازي 15 ألف جنيه حاليًا، بينما يباع الطن في مصر بـ9 آلاف جنيه.

وأكد رجب أن 60% من المزارعين يمتلكون حاليًا كارت فلاح، والباقي أراض غير محيزة ، أو ليس لديه كارت، مشيرا إلى أنه سيتم حل ازمة الأسمدة مع البدء في صرف المقررات الشتوية .

وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي اليوم بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

كما تمت زيادة 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكل الأنشطة الصناعية الأخرى.

وأشار القرار إلى أنه جاء بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن يبدأ تنفيذه 1 نوفمبر المقبل.