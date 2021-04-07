توقعات بارتفاع أرباح «سامسونج» إلى 8 مليارات دولار خلال الربع الأول

توقعت شركة سامسونج للإلكترونيات تحقيق أرباح تشغيل تفوق التوقعات فىالربع الأول من العام الحالى، إذ يبدو أن أعمالها في مجال الأجهزة المتنقلة عوضت الأداء المتباطئ نسبيًا في أعمال أشباه الموصلات، بحسب وكالة يونهاب.

وبالنسبة لتوقعات الأرباح، قدرت سامسونج للإلكترونيات أرباحها التشغيلية بـ 9.3 تريليونات وون (8.3 مليارات دولار) للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، بزيادة 44.2% عن العام الماضي.

سامسونج تتوقع أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول 65 ترليون وون

وتوقعت سامسونج للإلكترونيات أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول 65 ترليون وون، في الفترة من يناير إلى مارس، بزيادة 17.5% عن العام السابق، هذا الرقم أيضًا أعلى من إجماع السوق البالغ 60 تريليون وون.

ويتفوق تقدير أرباح التشغيل للربع الأول على إجماع السوق البالغ 8.95 ترليونات وون في البيانات التي جمعتها يونهاب إنفوماكس، الذراع المالية لوكالة يونهاب للأنباء التي أجرت مسحًا لـ 12 شركة سمسرة محلية الشهر الماضي.

ولم تقم سامسونج للإلكترونيات، الشركة الرائدة في مجال بيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، بتفصيل أداء أقسام الأعمال الخاصة بها، قائلة إنها ستعلن عن الأرباح التفصيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.

يشار إلى أن سامسونج للإلكترونيات سجلت 61.55 تريليون وون كوري (55 مليار دولار) في الإيرادات الموحدة و9.05 تريليون وون كوري (8.17 مليارات دولار) في الأرباح التشغيلية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

سامسونج تسجل إيرادات بقيمة 211.5 مليار دولار خلال 2020

وعلى مدار العام بأكمله، سجلت إيرادات بقيمة 236.81 تريليون وون كوري (211.5 مليار دولار) و 35.99 تريليون وون كوري (32.1 مليار دولار) في الأرباح التشغيلية.

وسجلت وحدة الشاشات في سامسونج أعلى ربح لها على الإطلاق في ربع ديسمبر، حيث أدى توفير الشاشات لجهاز آيفون الجديد من آبل إلى الحفاظ على إنتاج OLED بالقرب من 100 في المئة من السعة خلال الربع.

وتوقعت الشركة طلبًا قويًا على رقاقاتها هذا الربع ومبيعات أقوى للهواتف المحمولة بعد طرح تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة Galaxy S21، إلى جانب انتعاش محتمل في نشاط الاندماج والاستحواذ.

ومع ذلك، حذرت الشركة الكبرى في العالم لصناعة الرقاقات من أن التكاليف المرتبطة بإنتاج الرقاقات الجديدة قد تؤدي إلى نتيجة ربحية أضعف، بعد أن سجلت قفزة بنسبة 26% في أرباح التشغيل في الربع الأخير.

وأوضح (تشوي يون هو) Choi Yoon-ho، المدير المالي، أن مستوى الزيادة النقدية خلال السنوات الثلاث الماضية يرجع أساسًا إلى عدم تمكننا من تنفيذ أنشطة اندماج وشراء مفيدة، مضيفًا: من المرجح حدوث نشاط اندماج وشراء مفيد في السنوات الثلاث المقبلة.

سامسونج تسعى لتأمين التكنولوجيا المستقبلية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة

وتسعى سامسونج لتأمين التكنولوجيا المستقبلية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة، وبالنظر إلى أن الحقبة القادمة لا يمكن تمييزها بالهواتف الذكية، فإن تأمين التكنولوجيا التي يمكن تبنيها في السيارات المستقبلية يبدو أمرًا مرجحًا.

واستفادت سامسونج من اتجاه البقاء في المنزل أثناء الوباء العالمي الذي عزز الطلب على التطبيقات المنزلية والهواتف الذكية.

ومن المتوقع أن يتعافى سوق رقاقات DRAM خلال النصف الأول من عام 2021 وأن ترتفع أسعار DRAM أعلى بكثير مما كان متوقعًا في الربع الأول، وذلك بسبب طلب العملاء للأجهزة المحمولة والخوادم، حيث نفد مخزون عملاء الخوادم الذي قاموا بتخزينه عندما ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في النصف الأول من العام الماضي.