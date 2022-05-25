توقعات بارتدادة مؤقتة وطفيفة لمؤشرات البورصة 

رجح خبراء التحليل الفنى تمكن مؤشرات البورصة من الارتداد التصحيحى المؤقت والطفيف ليستهدف مؤشرها الرئيسى EGX30 مستويات 10600-10500 نقطة، ويستهدف نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مستوى 1860 نقطة.

وقال الخبراء إن أى ارتداد فى السوق سيكون مؤقتا ومحدودا لحين وضوح الرؤى وظهور محفزات جديدة.

ولفت الخبراء إلى أن السوق تشهد حالة من الترقب وعدم اليقين ما أدى لعزوف القوى الشرائية والبيعية على حد سواء وهو ما عكسته أحجام التعاملات والتنفيذات منذ بداية الأسبوع الجاري.

وهبطت مؤشرات البورصة جماعيا بنهاية تعاملات أمس، بنحو %0.95 للمؤشر الرئيسى EGX30 ليغلق عند مستوى 10415 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنحو %0.59 مسجلا 1832 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة %0.88 إلى 2750 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 608.68 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 5.71 مليار جنيه، ليسجل 681.11 مليار، مقابل 688.82 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب بصافى قيمة بلغت 37.19 مليون جنيه، و28.58 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للأجانب بقيمة 65.78 مليون.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق ومحلل الأسواق المالية، إن البورصة المصرية لم تقدم جديدا خلال تعاملات أمس، واستمرت على الأداء الذى بدأته منذ مطلع الأسبوع الجارى تأثرا بقرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة %2 نهاية الأسبوع الماضى.

وأضاف عطا أن مؤشر EGX30 واصل التراجع ليفقد نحو 95 نقطة، وسط ضعف التداول والتنفيذات بالسوق، والتى تعكس حالة الترقب وعدم اليقين، لاضطرابات الأسواق العالمية، فضلا عن غياب المحفزات.

ونوه عطا بأن تراجع قيم التداولات بصورة كبيرة منذ بداية الأسبوع يشير إلى عزوف المستثمرين عن الشراء، فضلا عن ضعف القوى البيعية وتفضيلها الاحتفاظ بالأسهم بسبب تدنى الأسعار.

وتوقع عطا استمرار سيطرة التحركات العرضية على السوق، ليتحرك مؤشر EGX30 ما بين مستويات 10600-10300 نقطة، ومؤشر EGX70 بين 1800 إلى 1900 نقطة.

ولفت عطا إلى أنه حال بدء السوق فى الارتداد، فسيكون ارتدادا طفيفا ومؤقتا لحين وضوح الرؤى أو تفعيل المحفزات التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقعا ارتداد مؤشر EGX30 لقرب مستوى 10500 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 رغم تراجعه أمس فإنه تمكن من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسى.

واستكمل عيد بأن نجاح EGX30 فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى 10400 نقطة، قد يدفعه مرة أخرى إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسى 10600 نقطة.

واستدرك عيد بأنه حال استمرار الضغوط البيعية على المؤشر وكسر مستوى الدعم فمن المرجح أن يواصل الهبوط فى اتجاه مستوى الدعم التالى عند 10200 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، قال إن المؤشر أنهى تداولات أمس على هبوط طفيف فى حدود 10 نقاط، كما تمكن أيضا من الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسى 1800 نقطة، ما قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى 1860 نقطة.