توقعات بارتدادة صاعدة للبورصة المصرية على المدى القريب

يتوقع محللون فنيون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية ارتدادة صاعدة محدودة لأعلى على المدى القريب، تدفعها للتحرك حتى مستوى 17750 نقطة خلال عدة جلسات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم على تراجع جماعي، فانخفض المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 1.5% عند 16741 نقطة، وبنسبة 0.46% للسبعيني “EGX70ewi” إلى 2974 نقطة، وبواقع 0.67% لـ “EGX100” مسجلاً 4466 نقطة، وحوالي 0.58% لنظيره الخمسيني “EGX50” ووصل 2944 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم نحو 1.9 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 197 ورقة مالية صعد من بينها 31 وتراجع 90 وظلت البقية على استقرار سعري، فيما سجل رأس المال السوقي نحو 1.082 تريليون جنيه.

وسيطر البيع على تعاملات المصريين والعرب بقيمة 100.9 و3.6 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بقيمة 104.6 مليون.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن السوق كانت قد ارتدت من مستوى الدعم 16610 نقطة، لافتا إلي أن المؤشر الرئيسي “EGX30” لديه مقاومة عند 17110 نقطة.

وأوضح أن تمكن المؤشر من تجاوز المقاومة المذكورة سيدفعهُ للصعود نحو 17325 ثم 17750 نقطة خلال عدة جلسات، ناصحا المتعاملين بالانتقائية على الأسهم المقيدة في الوقت الحالي.

فيما قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة “الوطنية للأوراق المالية”، إن السوق أنهت تعاملات اليوم على تراجع جماعي نتيجة الأداء المتذبذب لغالبية الأسهم المكونة للمؤشرات.

وأضاف أن تلك الحالة دفعت المؤشر الرئيسي “EGX30” للتخلي عن مستوى 17000 نقطة، موضحًا أنهُ يتجه بهذا الأداء نحو 16800 ثم يستعيد المستوى الأول مرة أخرى.

أما عن مؤشر “EGX70″، فأوضح عيد أنه استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، مشيرا إلى أن استقراره أعلى الدعم الرئيسي 2960 نقطة، سيدفعه لاختبار مقاومة 3000 نقطة بشرط عودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وزيادة المراكز المالية بالقرب من مستوى الدعم المذكور.