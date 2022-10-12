توقعات باتجاه البورصة نحو مقاومة 9900-10050 نقطة

يتوقع محللون فنيون أن يتحرك مؤشر “EGX30” الرئيسي في البورصة المصرية خلال الجلسات القليلة المقبلة نحو مستوى 9900 – 10050 نقطة، بشرط النجاح في الحفاظ على الدعم الحالي عند 9800.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي، سجل فيه المؤشر الرئيسي “EGX30″ حوالي 0.67% عند 9800 نقطة، و”EGX70EWI” للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 1.5% عند 1212 نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 1.3% عند 3041 نقطة، ونظيرهُ “EGX 50” بـ1% عند 1867 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم 883 مليون جنيه، فيما جرى التعامل على 195 ورقة مالية، صعد من بينها 25 سهمًا، وتراجع 98 أخرى، وظلت الباقية على استقرار سعري دون أي تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي 683.883 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بقيمة 174.7 مليون جنيه، والأجانب والعرب للبيع بصافٍ بلغ 134.7 و40 مليونًا على التوالي.

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يتحرك منذ عدة جلسات بشكل متذبذب صعودًا وهبوطًا.

ولفت إلى أن EGX30 لديه مستهدف للتحرك نحو مقاومة 10050 نقطة، فيما يُمثل 9625 منطقة دعم بالنسبة للمؤشر، من المتوقع التحرك لها حال عدم النجاح في اختراق المستوى الأول لأعلى.

من جانبه، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن EGX30 نجح في الحفاظ على دعم 9800 نقطة بعد تقليص من خسائره بنهاية التعاملات.

ولفت إلى أن الهبوط الذي شهدته البورصة خلال النصف الثاني من الجلسة جاء بضغط الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو البيع، وسط حالة من الترقب والحذر من أداء الأسواق العالمية التي شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الأخيرة، بسبب المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي نحو الكساد الاقتصادي.

وأضاف “عيد” أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى دعم 9800 نقطة ربما يدفعه لاستعادة مقاومة 9900، مدعومًا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، وعودة الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية.

وعلى جانب آخر، قال إنه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى 9800 فسيتجه لاختبار الدعم الثاني عند 9600 نقطة.

وعن مؤشر EGX70، أوضح أنه استقر بنهاية تعاملات الأربعاء في المنطقة الحمراء نتيجة الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، متجهًا بهذا الأداء لاختبار مستوى دعم 2100 نقطة.

على جانب آخر، أشار حسام عيد إلى أنه في حالة العودة إلى الأداء الإيجابي للأسهم فإن EGX70 ربما يتجه لاختبار مقاومة 2160 نقطة.