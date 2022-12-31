توقعات بإطلاق «سامسونج» هاتف «جالاكسي إس 23» خلال فبراير

توقع مراقبون أن تطلق شركة سامسونج للإلكترونيات، هواتف جالاكسي إس 23 في فبراير المقبل فى الوقت الذى أعلنت فيه عملاق التكنولوجيا أنها عينت هوبرت إتش لي، أحد كبار المصممين في مرسيدس بنز، رئيسا جديدا لأعمال الهاتف المحمول، بحسب وكالة يونهاب، وسيكون لي مسؤولاً عن فريق تصميم سامسونج إكسبيرينس للهاتف المحمول (MX)، الذي يشرف على تصميم طرز جالاكسي الرائدة مثل سلسلتي إس، وزد، وساعات جالاكسي الذكية .

وقالت سامسونج على موقعها على الإنترنت، بعد أن عمل رئيس تصميم لمرسيدس-بنز الصين لأكثر من 20 عامًا، من المتوقع أن يساعد “لي” في “تشكيل هيئة وإحساس جالاكسي، بناءً على روح التصميم المتميزة التي يعرفها المستخدمون ويحبونها”.

ونقلت سامسونج عن لي قوله “أنا متحمس للانضمام إلى شركة في طور التطور في مجال ابتكار الأجهزة المحمولة وقيادة الفريق المسؤول عن خلق تجارب هواتف محمولة جديدة من خلال فن التصميم”.

ودرس لي التصميم الصناعي وتصميم المنتجات في مدرسة رود آيلاند للتصميم من عام 1993 إلى عام 1995. وفي عام 2002، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية وتصميم النقل من كلية مركز فنون التصميم في باسادينا، كاليفورنيا، ويعرف بأنه أول مصمم آسيوي يعمل في مرسيدس بنز.