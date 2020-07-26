توقعات بأداء متذبذب للبورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى

توقع محللون أن يسيطر التأرجح على أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى الذى ينتهى بإجازة عيد الأضحى المبارك ، وسط توصيات بالشراء على حزمة من الأسهم كان غالبيتها من القطاع العقاري، ووفقاً لموقع البورصة الإلكترونى تبدأ الإجازة الخميس 30 يوليو الجارى.

وأنهت السوق الأسبوع الماضى على صعود جماعى للمؤشرات، كان الأعلى فيها من نصيب EGX70 وEGX100 بينما أحرزEGX30 الرئيسى ارتفاعاً طفيفاً، كما حقق رأس المال السوقى مكاسب متواضعة، وسيطر الاتجاه البيعى على تعاملات المستثمرين الأجانب، فيما اتجه العرب نحو الشراء.

وارتفع المؤشر الثلاثينى للبورصة المصرية بنسبة %0.18 إلى مستوى 10460 نقطة، والسبعينى %4.8 إلى 1494 نقطة، وEGX100 بنسبة %3.85 إلى 2287 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 1.6 مليار جنيه لينهى تعاملات الأسبوع المنقضى عند 576.5 مليار جنيه، مقارنة مع 574.9 مليار جنيه.

وارتفعت التداولات إلى 8.5 مليار جنيه، مقارنة مع 7.4 مليار جنيه، وسيطرت الأسهم على %79.11 بينما كان نصيب السندات %20.89.

واستحوذ المستثمرون المحليون على %72.9 من التعاملات والأجانب على %21 بصافى بيع 261.3 مليون جنيه، والعرب %6 بصافى شراء 5.5 مليون جنيه.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستسيطر عليها تحركات عرضية الأسبوع الحالى بين مستويات 10200 و10700 نقطة، وتحركات مماثلة لسهم التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى على المؤشر. محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان

ووضع «الأعصر» مستهدفات أسبوعية لأسهم بالم هيلز للإسكان والتعمير عند 1.45 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفى بين 5.40 و6 جنيهات، وسهم المجموعة المالية هيرميس بين 13.80 و14.70 جنيه.

وتوقع تحركات المؤشر السبعينى بين 1450 و1550 نقطة، مرجحاً تحركات سهم النساجون الشرقيون عند 6.30 جنيه، مقارنة مع 6 جنيهات الأسبوع الماضي، وسى آى كابيتال عند 4.50 جنيه، مقابل 4 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي.

ويقول عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق نجحت فى تجاوز أسوأ مرحلة فى الأزمة التى تعانى منها كافة البورصات، إلا أن الخوف مازال مسيطراً على المستثمرين من تداعيات هذه الأزمة.

وأشار إلى إن سمة الفترة الحالية عدم الاستقرار ما يخلق اتجاها شرائياً انتقائيا للأسهم، ويتيح فرصا للمتاجرة.

ورجح عبدالقادر اتجاها عرضيا متأرجحا للسوق هذا الأسبوع بين مستويات 10150 و10700 نقطة، مرجحا تماسكها فى بداية الأسبوع، وحدوث ضغوط بجلستى الاثنين والثلاثاء، فيما حدد 3 عوامل أساسية يجب مراعاتها عند الشراء، هي: توافق القيمة السوقية لسعر السهم مع أصول الشركة، فضلاً عن دراسة الميزانية التقديرية للشركة صاحبة السهم، وأيضا مستوى ربحية السهم مقارنة بالأسهم المماثلة فى القطاع.

واستحوذ القطاع العقارى فى البورصة المصرية على غالبية الأسهم التى نصح عبدالقادر بشرائها، ومنها مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين 5.35 و5.45 جنيه، بمستهدف اسبوعى 6.40 جنيه، مقارنة مع 5.9 جنيه الخميس الماضي، وشراء السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بين 10.50 و10.60 جنيه، ومستهدف أسبوعى 11.80 جنيه، مقابل 11.4 جنيه الأسبوع المنقضي.

وحدد مستويات شراء سهم بالم هيلز للإسكان والتعمير عند 1.24 جنيه، ومستهدف أسبوعى 1.45 جنيه، مقابل 1.34 جنيه الخميس الماضي، وسهم الشمس للإسكان والتعمير بين 3.80 و3.85 جنيه، ومستهدف أسبوعى 4.45 جنيه، مقارنة مع 4 جنيهات إغلاق الخميس الماضي. وسهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بين 13.70 و13.80 جنيه، ومستهدف أسبوعى 15.80 جنيه، مقابل 14.7 جنيه الخميس الماضي، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» عند 41 جنيهاً، ومستهدف أسبوعى 48.60 جنيه، مقابل 43 جنيهاً الخميس الماضي