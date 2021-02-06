اقتصاد وأسواق

توقعات بأداء إيجابي لسهم «فوري» الأسبوع الحالي

وتوصيات بالشراء
منى عبدالباري 4:41 م, السبت, 6 فبراير 21 4:41 م, السبت, 6 فبراير 21

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توقّع محللون أداء إيجابيًّا لسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإليكترونية، الأسبوع الحالي، بجانب توصيات بشراء السهم.

وتوصيات بالشراء

وأنهى سهم فوري تعاملات الأسبوع الماضي محرزًا ارتفاعًا أسبوعيًّا 10%، لينهي تعاملاته عند مستوى 45.6 جنيه. وبمستويات إغلاق الأسبوع الماضي يحقق السهم منذ الإدارج في البورصة خلال أغسطس 2019، حتى مطلع فبراير الحالي، صعودًا نسبته 437%.

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وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه يتوقع أداء إيجابيًّا للسهم، كما أوصى بشرائه عند مستوى 42 جنيهًا.

من جانبه يرى محمد كمال، الرئيس التنفيذي لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن سهم فوري سيحقق أداء إيجابيًّا الأسبوع الحالي، في ظل الأداء الإيجابي الانتقائي لقطاع المدفوعات الإلكترونية.

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بقلم منى عبدالباري

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