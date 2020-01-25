توقعات بأداء إيجابي انتقائي لأسهم البنوك الصغيرة الأسبوع الحالي

يتوقع محللون أداءا إيجابيا انتقائيا لعدد من أسهم البنوك الصغيرة المُدرجة بالبورصة المصرية الأسبوع الحالي، بدعم أنباء اتجاه بنك أبو ظبي الوطني الاستحواذ على بنك عودة فرع مصر، وقانون البنوك الجديد والذي يسمح للأجانب بالتداول على أسهم بنك تنمية الصادرات.

تنمية الصادرات يصعد 12.8% الأسبوع الماضي

وكانت أسهم البنوك الصغيرة شهدت أداءاً جيدا الأسبوع المُنقضي، حيث صعد سهم أبوظبي الإسلامي 0.08% إلى 13.1 جنيه، وسهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 12.89% إلى 9.7 جنيه، وسهم بنك قناة السويس إلى 7.5 جنيه صاعدا 3.18%.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية – ذراع الوساطة لبنك استثمار النعيم – إن أسهم البنوك الصغيرة ستحقق أداءًا جيدًا الأسبوع الحالي بدعم قانون البنوك –جاري مناقشته حاليا بمجلس النواب- وإتاحته للأجانب التداول على سهم تنمية الصادرات، مقارنة مع حظر ذلك سابقا.

وأضاف، أن هناك أيضا قرارات زيادة رأس مال البنوك، ما سيدفع بعض البنوك لإجراء زيادات رؤوس أموال من الأرباح المُحتجزة، وتوزيعات أرباح على المستثمرين.

سهم أبوظبي الإسلامي نحو 14.8 جنيه الأسبوع الحالي

ورجح النمر وصول سهم أبوظبي الإسلامي لمستوى 13.80 جنيه الأسبوع الحالي، لافتا إلى أنه في حالة تجاوز هذا المستوى سيصل إلى 14.80 جنيه، وسهم تنمية الصادرات إلى 9.75 جنيه.

وقالت دعاء زيدان عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، إنه من المتوقع أن يحقق قطاع البنوك أداءاً إيجابيا الأسبوع الحالي، وبشكل خاص الأسهم الصغيرة وأبرزها أبو ظبي الإسلامي، وقناة السويس، وتنمية الصادرات بدعم قانون البنوك الجديد والسماح للأجانب بالتداول على أسهم الأخير.

يذكر أن قطاع البنوك استحوذ على 32.09% من رأس المال السوقي بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي، وكان من بين القطاعات الخمس فقط الصاعدة بنسبة 0.9%.

وسجلت تداولات القطاع 519.3 مليون جنيه، عبر تداول 20 مليون ورقة مالية، عبر 9.1 ألف عملية منفذة بالسوق.