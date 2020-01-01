توقعات منافسة شديدة فى انتخابات الشعبة العامة للبقالة

ويأتى فتح باب تلقى الأوراق للتقدم للترشح فى الدورة الجديدة فى ظل ما تقرر إجراءه من تعديلات جديدة لشروط الترشح لانتخابات بعض الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية

أبدى عدد من أعضاء شعب البقالة بكلاً من الغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة تجارة البحيرة توقعهم بشدة منافسات انتخابات الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية على خلاف ما كان يتم فى السنوات السابقة.

ويأتى فتح باب تلقى الأوراق للتقدم للترشح فى الدورة الجديدة فى ظل ما تقرر إجراءه من تعديلات جديدة لشروط الترشح لانتخابات بعض الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية .

واختصت التعديلات الجديدة – والتي جاءت بأمر إداري من رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية – نشاط شعبتي البقالة والعطارة والمخابز.

وأكد حازم المنوفي، نائب رئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المترشحين فى الانتخابات للشعبة العامة، أن هناك حالة جديدة فى انتخابات الشعبة هذه الدورة.

وقال إنه بدأت أعداد الكبيرة وغير مسبوقة للمتقدمين بالتسجيل فى الجمعية العمومية وكذلك المرشحين.

وأضاف أن ذلك يحدث فى ظل التعديلات الجديدة لشروط الترشح والمشاركة بانتخابات الشعبة العامة والتى تتضمن تقديم خطاب يفيد سريان النشاط موضحا به اسم العضو من مكتب التموين التابع له.

وأوضح المنوفي لـ”المال” أن أعداد المتقدمين للتسجيل فى الجمعية العمومية شهدت تزايداً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية وكذلك المرشحين.

وأكد على أن أعداد المتقدمين للتسجيل فى الجمعية العمومية والتى كانت بلغت479 عضوا وزادت بعد ذلك إلى 559، بعد أن كانت لاتتعدى 75 شخصا على مدار 40 عاما ثم زادت لتصبح 635 عضوا، لافتاً إلى أنها تزيد عن ذلك فى الوقت الراهن.

وأشار المنوفي إلى أن ذلك يأتى فى ظل التعديل الأخير والذى يُضاف إلى المستندات المطلوبة، والتى تم تعديلها مؤخراً، وفوجئ بتلك التعديلات عدد من المرشحين، وأعقبها تمديد فترة التقدم بأوراق المرشحين حتى نهاية ديسمبر المنتهى بدلاً من يوم 19 من الشهر ذاته ، بهدف مساعدة المترشحين فى استكمال الأوراق الإضافية.

وفى سياق متصل أكد أحد أعضاء مجلس أدارة شعبة البقالة بالغرفة النجارية بالبحيرة أن هناك عناصر جديدة تدخل السباق الانتخابى هذه الدورة ضمن مشروع جمعيتى ويجرى التنسيق فيما بينهم.