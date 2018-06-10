توقعات النعيم لتحركات سهمى طلعت مصطفى ومدينة نصر

أسماء السيدتوقعت بحوث "النعيم" مسارًا صاعدًا لسهمى طلعت مصطفى ومدينة نصر للإسكان والتعمير.وأشارت النعيم، في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، إلى أن سهم مجموعة طلعت مصطفى ارتد ﻷعلى بختام تعاملات اليوم ما يجعله يستهدف العودة للمقاومة 12.50 جنيه،وتمكنه من اختراقه سوف يدفعه ﻷعلى صوب مستوى 13.

أسماء السيد

توقعت بحوث “النعيم” مسارًا صاعدًا لسهمى طلعت مصطفى ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

وأشارت النعيم، في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، إلى أن سهم مجموعة طلعت مصطفى ارتد ﻷعلى بختام تعاملات اليوم ما يجعله يستهدف العودة للمقاومة 12.50 جنيه،وتمكنه من اختراقه سوف يدفعه ﻷعلى صوب مستوى 13.20 جنيه ثم 13.75 جنيه، ناصحة المتعاملين بالشراء قرب 11.70 جنيه.

وأنهى السهم تعاملاته اليوم على صعود بـ5% عند 11.84 جنيه.

وقالت إن سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير يحاول الارتداد ﻷعلى ونجاحه في تلك المحاولة يدفع الباب للصعود صوب 11.50 جنيه ثم 12.80 جنيه، ونصحت المتعاملين بالشراء قرب 9.80 جنيه، وحددت 10.75 جنيه مستهدفاً، ثم 11.50 جنيه.

وأنهى السهم تعاملاته على صعود بنسبة 3.7% عند 10.02 جنيه.

واختتمت البورصة تعاملات اﻷحد على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي 1% عند 16142 نقطة، وصعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.78% عند 800 نقطة، إضافة إلي صعود متساوي اﻷوزان 1.3% عند 2695 نقطة ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.95% عند 2057 نقطة.