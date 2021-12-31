توقعات الحديد 2022.. ترقب للإعلان عن الأسعار الجديدة

أكد عدد من تجار الحديد، أن توقعات أسعار المعدن خلال العام الجديد ستكون ما بين ثبات أو هبوط للأسعار محليا، على خلفيه عدد من المتغيرات العالمية والمحلية، بعد تسجيل أسعار الحديد في مصر لمستويات كبيره خلال الربع الأخير من العام الجاري، واستمرت في الثبات بشكل كبير.

قال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لمواد البناء، لـ”المال”، إن توقعات أسعار الحديد 2022 ستكون ثبات في مطلع العام نتيجة عدم وجود متغيرات تساهم في تغير الأسعار، كما أن بعض المصانع تنتظر الرؤية الخاصة بالاقتصاد العالمي خلال المرحله المقبلة.

وأكد فرحات أنه على المدي القريب مرجح تراجع الأسعار نتيجة إلغاء رسوم الاستيراد، وطرح رخص حديد جديدة خلال الأشهر الماضية، ما يساهم في هبوط الأسعار، كما أن الركود العالمي يدفع البعض لخفض الأسعار لتحريك الطلب على الحديد في ظل هبوطه الفترة الماضية.

وكشف عن أنه من المرتقب أن تعلن المصانع عن أسعار الحديد اليوم الجمعة 31-12-2021 بالأسواق المصرية، وسط ثبات في الأسعار على مدار الأسبوع بالتزامن مع توقعات أسعار الحديد 2022 واستمرار ركود في الطلب بالسوق المحلية. سعر طن الحديد في مصر

وقال خالد الدجوي، العضو المنتدب لحديد الماسية، إن السوق ما زالت متخبطة، وهناك صعوبة في توقع ما سيحدث نتيجة القرارات المتلاحقة، وسط مطالب بخفض الأسعار لتحريك السوق بعد هبوط المبيعات، ليستمر الحديد في الثبات.

أسعار الحديد في مصر

حديد عز اليوم

ينتظر ويترقب السوق الإعلان عن سعر حديد عز اليوم صنف حديد التسليح، البالغ قيمته حاليا نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وهي الأعلي إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

كما يترقب التجار سعر مصنع حديد المصريين، الذي يشهد استقرارا متواصلا في تعاملات اليوم، ليسجل سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما اعلن الاسبوع الماضي مصنع حديد الجارحي في مصر منذ اسابيع ثبات السعر ليبلغ نحو 14900 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

كما لم يتغير أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 15000 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب ، استقرار متواصل ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

وسجل مصنع حديد المراكبي ثبات ملحوظ عند مستوي 15000 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

فيما يستمر مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد من المصانع الاستثمارية واعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما سجل الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.