توقعات التجار لأسعار مواد البناء في 2022

توقع عدد من تجار مواد البناء، أن تشهد أسعار الحديد والأسمنت مع بداية 2022، أحد السيناريوهان تراجع أو تثبيت . ويقول أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ، ل"المال"، إنه مع بداية العام 2022، ستشهد أسعار مواد البناء من…

توقع عدد من تجار مواد البناء، أن تشهد أسعار الحديد والأسمنت مع بداية 2022، أحد السيناريوهان تراجع أو تثبيت .

ويقول أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء ، ل”المال”، إنه مع بداية العام 2022، ستشهد أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت تراجع أو انخفاض من قبل الشركات، مستبعدا اتجاه الاسعار للارتفاع.

ويضيف الزيني: “لقد تراجعت أسعار الحديد من إنتاج شركات الدرفلة خلال ديسمبر الجاري، علي أثر إلغاء الحكومة قرار الرسوم الوقائية علي واردات الحديد وعلي البليت”.

وقررت الحكومة إلغاء الرسوم الوقائية علي واردات مصر من البليت وحديد التسليح نوفمبر الماضي.

ويتابع: “رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن أسعار الحديد من إنتاج شركات الدرفلة سعره 13.75 الف جنيه للطن في المصنع، وسعره للمستهلك يصل حتي 14.2 الف جنيه للطن للمستهلك”.

ويضيف، الزيني، أن “أسعار الحديد لإنتاج الشركات المتكاملة، يتراوح بين 14.7 الف وحتي 15 الف جنيه للطن في المصنع، ويصل للمستهلك من 15 الف وحتي 15.2 الف جنيه للمستهلك”.

ويؤكد، عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت هي الآخري في اتجهاهها للتراجع او الثبات عند أسعارها خلال ديسمبر.

ويضيف قاسم، أن أسعار الأسمنت تصل للمستهلك عند 1130 جنيه للطن للمستهلك.

وعن سعر الأسمنت في المصنع، فيبدأ من 875 جنيه وحتي 1000 جنيه للطن.

وتصل عدد شركات الأسمنت قرابة 23 شركة عاملة في السوق المصري.