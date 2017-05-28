توقعات إيجابية لتحركات البورصة في رمضان

أحمد علي: توقع محللون أن تسود الإيجابية تحركات البورصة خلال شهر رمضان، إذ اتفقوا على مواصلة السوق للتحرك الصاعد، لا سيما فى الأسبوع الأول من الشهر الكريم. ورشحوا مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30»، للتحرك صوب مستويات 13500 نقطة، التى تمثل نقطة…

أحمد علي:

توقع محللون أن تسود الإيجابية تحركات البورصة خلال شهر رمضان، إذ اتفقوا على مواصلة السوق للتحرك الصاعد، لا سيما فى الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

ورشحوا مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30»، للتحرك صوب مستويات 13500 نقطة، التى تمثل نقطة مقاومة عجز المؤشر اختراقها منذ شهر يناير الماضى، وظل متحركًا بشكل عرضى أسفلها طيلة تلك المدة.

ورجحوا تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» نحو مستويات 615 نقطة، واصفين تحركه بالضعيف، لغياب السيولة، وتركيزها فى الأسهم القيادية التى ستتحرك بشكل أفضل خلال الشهر .

واتفقوا أن تطبيق ضريبة الدمغة مطلع يونيو المقبل، يؤثر سلبًا على عمليات الـ»SAMEDAY «، لصعوبة تحقيق فائض مالى كبير، يتيح للمستثمر تحقيق العائد المستهدف بجانب سداد العمولات، والضريبة.

قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا والشرق الاوسط، إن تحركات البورصة خلال شهر رمضان إيجابية وفقًا لمؤشرات التحليل الفنى خلال الأسبوع الجارى.

وأضاف أن المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30 «يتحرك نحو مستويات 13550 نقطة، خلال جلسات شهر رمضان، فيما يستهدف مستوى 13300 نقطة، فى جلسات الأسبوع الأول منه.

ورجح حال اختراق المؤشر لمستوى 13550 نقطة، فإنه يستهدف مستويات 14000 نقطة، ثم 14500 نقطة.

ولفت الأعصر، إلى أن السيناريو الأسوأ للمؤشر الرئيسى «EGX30 «خلال جلسات الشهر، يحدث حال هبوط السوق، وارتداد «EGX30 «نحو مستوى 12700 نقطة.

وأوضح رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بشمال أفريقيا، والشرق الأوسط، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70 «يتحرك نحو مستوى 615 نقطة خلال شهر رمضان.

وتابع أن حركة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70 «ضعيفة خلال الفترة الراهنة، لتركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، التى تتمتع بمعدلات سيولة وفرص ربحية أكبر من نظيرتها فى «EGX70».

ولفت إلى أن احتمالات انخفاض قيم التداولات خلال الشهر الكريم أصبحت ضعيفة فى ظل التقدم التكنولوجى، وعالم الاتصالات السريعة، بجانب أن قصر زمن الجلسة سيدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات عاجلة، وتقليل فترة الانتظار.

وشدد على أن تطبيق ضريبة الدمغة فى الأول من يونيو المقبل، يؤثر سلبًا على عمليات الـ»Sameday».

وحدد الأعصر، أسهم القطاع العقارى لتقديم أداء إيجابى خلال شهر رمضان الجارى، على رأسها «مدينة نصر» و»طلعت مصطفي»، وسهم أوراسكوم للإعلام، الذى وصفه أنه سيكون الأفضل خلال الشهر.

ورشح سهم البنك التجارى الدولى للتحرك بين 76.5 – 58 جنيه، مشيرًا إلى أن السهم مرشح لتسجيل أعلى مستوياته، منذ الإدراج خلال ذلك الشهر، إذ سيتحرك نحو مستوى 0.86 جنيه، فيما سيسجل مستوى 0.83 جنيه خلال الأسبوع الأول منه.

وتابع أنه من المرجح تحرك سهم المجموعة المالية هيرمس نحو مستوى 27.5 جنيه خلال الشهر، ونحو 26.5 جنيه خلال الأسبوع الاول منه، فيما سيتراجع سهم جلوبال تيلكوم لمستوى 6.30 جنيه.

من جهته قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن تحركات البورصة فى شهر رمضان أصبحت شبه طبيعية، منذ أعوام قريبة، موضحًا أن مدة الجلسة فى رمضان أقل نسبيًا من الأيام العادية، لكنها لن تؤثر سلبًا على تحركات المتعاملين، وقراراتهم، سواء بالبيع أو الشراء.

وأضاف أن التعاملات من الوارد أن تشهد انخفاضًا بسيطًا، يعود إلى حالة السوق قبل بداية رمضان، والتحركات العرضية الصاعدة والهابطة، مشيرًا إلى أن السوق من منتصف شهر يناير الماضى يتحرك أسفل نقطة المقاومة 13500 نقطة.

وتوقع تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة» EGX30» خلال شهر رمضان نحو مستوى 13400 نقطة، ثم يستهدف مستوى 13500 نقطة، وسط احتمالات أن يسجلها خلال الأسبوع الأول منه.

وأوضح أن المؤشر الرئيسى للبورصة حال تخط مستو 13500 نقطة، فإنه يستهدف مستويات 14000 ثم 14500 نقطة فى المدى الطويل.

وفيما يتعلق بضريبة الدمغة، أشار إلى أن تعاملات الـ «sameday «تتأثر سلبًا بها، إذ يتوجب على المستثمر تحقيق فائض مالى كبير، لتعويض رسم الدمغة، والعمولات والمصاريف، وهو أمر غير متاح باستمرار .

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رشح تحرك «EGX70 «خلال شهر رمضان، بين 630 – 650 نقطة، موضحًا أن المؤشر يقدم أداءًا أقل مقارنة بنظيره الرئيسى «EGX30».

وعلى صعيد الأسهم، رجح تحرك سهم التجارى الدولى نحو مستويات 80 جنيهًا، التى تمثل مقاومة، حال نجح فى اختراقها، يستهدف مستويات الـ 82.5 جنيه ثم 85 جنيهًا.

من جهته قال أحمد فهيم، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات البورصة فى شهر رمضان تتسم بالهدوء، فى الجلسات الأولى منه.

وأضاف أن تطبيق ضريبة الدمغة بداية يونيو المقبل – أثناء شهر رمضان – يؤثر سلبًا على تحركات السوق، مشيرًا إلى أن الأجانب محور حركة البورصة خلال الفترة المقبلة، فإذا ظهر خبر إيجابى فإنهم سيقودون السوق للصعود.

وأكد أن المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» يتحرك نحو مستوى 13500 نقطة، موضحًا أن تلك النقطة الخط الفاصل بين التحرك العرضى، والتحرك الصاعد .

وتابع أن المؤشر الرئيسى للسوق حال فشله فى اختراق نقطة المقاومة سالفة الذكر، فإنه يستهدف مستوى 12700 نقطة، مؤكدًا أنه من الضرورى الثبات فوق مستوى 13000 نقطة .

وأوضح أنه يجب على المستثمر قصير الأجل أن يتأنى قليلًا فى اتخاذ قرار دخول السوق فى المرحلة الراهنة، ناصحًا بترقب تحركات البورصة، والدخول مع ظهور أولى لمحات الصعود.

