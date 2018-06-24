توفيق يلتقى وزيري قطاع الأعمال السابقين للوقوف على تطورات العمل

المال ـ خاص:عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيري قطاع الأعمال السابقين السيد الأستاذ خالد بدوى، والسيد الدكتور أشرف الشرقاوي.يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تسليم وتسلم المسؤولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع

المال ـ خاص:

عقد السيد الأستاذ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لقاءين مع وزيري قطاع الأعمال السابقين السيد الأستاذ خالد بدوى، والسيد الدكتور أشرف الشرقاوي.

يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تسليم وتسلم المسؤولية بين الوزراء السابقين والحاليين، والاطلاع على الموضوعات والمشروعات الجارى تنفيذها فى الوزارات لتحقيق حسن المتابعة.

وخلال اللقاءين، وجه السيد الوزير الشكر للوزيرين السابقين على الجهود المبذولة خلال فترة توليهما المسؤولية، وتم استعراض ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتطورات العمل بالقطاع وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية.

وقد أكد السيد الوزير هشام توفيق على ضرورة البناء على ما تم إنجازه والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والاستفادة من الخبرات السابقة، واستكمال خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات التابعة والعاملين بها.