توفيق: نوفر النظائر لنحو 67 مركزا ومستشفى فى 20 محافظة

عمر سالم:قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس مصنع النظائر المشعة، إن المصنع يوفر النظائر لنحو 67 مركزا ومستشفي بـ20محافظة.وأضاف خلال جولة بمصنع النظائر بأنشاص، أن النظائر التى تستخدم تم إرسالها للمعامل العالمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.أن الهدف الأساسي هو توفير هذه النظائر من الكمية النا

عمر سالم:







قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس مصنع النظائر المشعة، إن المصنع يوفر النظائر لنحو 67 مركزا ومستشفي بـ20محافظة.







وأضاف خلال جولة بمصنع النظائر بأنشاص، أن النظائر التى تستخدم تم إرسالها للمعامل العالمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.







أن الهدف الأساسي هو توفير هذه النظائر من الكمية النادرة والمهمة للعلاج، لافتا إلى أن المصنع يعد الثاني من نوعه إفريقيا والأول عربيا والتاسع عالميا.

