توفيق: مصر لرأسمال المخاطر تبدأ تمويل الكيانات المتعثرة خلال أسبوعين

المال ــ خاص قال دكتور هانى توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، إن الشركة ستبدأ نشاطها لتمويل المصانع المتعثرة خلال أسبوعين. كانت الحكومة قد أعلنت نهاية العام الماضى، عن إطلاق شركة مصر لرأس المال المخاطر برئاسة محمد عشماوى،…

المال ــ خاص

قال دكتور هانى توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، إن الشركة ستبدأ نشاطها لتمويل المصانع المتعثرة خلال أسبوعين.

كانت الحكومة قد أعلنت نهاية العام الماضى، عن إطلاق شركة مصر لرأس المال المخاطر برئاسة محمد عشماوى، بهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، ويساهم فى هذه الشركة مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى» وبنك الاستثمار القومى وصندوق «تحيا مصر»، إلا أن الشركة لم تبدأ نشاطها فعليًّا لتمويل المشروعات المتعثرة حتى الآن.

وييلغ رأسمال الشركة المصدر، قرابة 150 مليون جنيه، ويساهم فيها مركز تحديث الصناعة بـ30 مليونًا، وبنك الاستثمار القومى 30 مليونًا، وشركة أيادى 20 مليونًا جنيه، ويستحوذ صندوق تحيا مصر على النسبة الكبرى عبر مساهمته بنحو 70 مليون جنيه.

وكشف توفيق، الذى يشغل منصب رئيس شركة يونيون كابيتال، التى تتولى مع شركة بى بى بارتنرز إدارة «مصر لرأسمال المخاطر»، أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلسين للإدارة إلى الآن، وبانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية المطلوبة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيداً للبدء الفورى لدراسة حالات المصانع المتعثرة.

ومن المفترض أن تسهم الشركة الجديدة فى مواجهة تبعات مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى فى أعقاب ثورة يناير 2011، بجيث تساهم بصورة مباشرة فى استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى، وفقا لما صرح به طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مايو الماضي.

وكان محمد عشماوى، رئيس صندوق تحيا مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر لرأس المال المخاطر، قد أكد فى تصريحات مؤخرًا أن الشركة تستهدف تأهيل نحو 60 مصنعاً خلال المرحلة الأولى بجميع محافظات الجمهورية وفقاً للأولوية وسيتم التركيز على المصانع التى تعتمد على الخامات المحلية، وإنتاج السلع التى تخدم التصدير لجلب العملة الصعبة.