توفيق: شراكة مع نادي أوروبي لتأسيس شركة كرة القدم لنادي غزل المحلة و12 مليار جنيه لضخها في شركات جديدة (فيديو)

لفت إلى أن عدد شركات الغزل والنسيج يصل إلى 23 شركة و9 شركات في التجارة والحليج ، ووفقا لخطة التطوير يتم دمجهم في 9 شركات

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن صعود الفريق الأول لنادي غزل المحلة بالدوري الممتاز كان أحد الأسباب في تأسيس أول شركة لكرة القدم في مصر لنادي غزل المحلة ،

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر إنه كان هناك خطة للنادي سيتم تنفيذها خلال العام المقبل ولكن نجاح الفريق الأول كان سبب في تنفيذ الخطة خلال العام الحالي .

وأضاف توفيق : “نرغب في إنشاء قلعة رياضية في غزل المحلة بهدف رفع كفاءة المدربين ونظام التدريب في مصر والبحث عن المهارات الجديدة ، كما أنه سيتم عقد شراكة مع أندية متقدمة”.

وكشف توفيق أنه تم عقد شراكة مع ناد أوروبي وتعيين مجلس إدارة سيعلن عنه لتطوير قطاع الناشئين والبراعم بأسلوب أوروبي علمي ، و سيتم في سبتمبر المقبل العمل في شركة كرة القدم لنادي غزل المحلة بعد توقيع العقود مع النادي الأوروبي .

ولفت توفيق إلى إن عدد شركات الغزل والنسيج يصل إلى 23 شركة و9 شركات في التجارة والحليج ، ووفقا لخطة التطوير يتم دمجهم في 9 شركات ، موزعين كالتالي 8 شركات في الغزل والنسيج , و شركة واحدة في التجارة والحليج.

وأضاف توفيق أن خطة التطوير التي تتولاها الشركة القابضة للغزل والنسيج و تم من خلالها بيع أراضي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير حوالي 12 مليار جنيه بهدف ضخها كرأس مال في الشركات الجديدة .

وتابع توفيق أن خطة الوزارة متكاملة من اجل تطوير الشركات لتحقيق الأرباح بدلا من الخسارة ، حيث تم إنشاء شركة متخصصة في التسويق والبيع لشركات الغزل والنسيج 8 تحت شعار واحد سيتم إطلاقه قريبا، وسيكون هناك إدارة واحدة للبيع المحلي والتصدير .