توفيق: سنعرض العجلة الحربية للفرعون الذهبي بافتتاح المتحف الكبير

- معامل ترميم المتحف تتولى نظافتها وصيانتها دعاء محمودقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن القوات المسلحة إيمانًا منها بأهمية عرض مجموعة توت عنخ أمون كاملة، وافقت على السماح بنقل العجلة الأخيرة من المتحف الحربي وهي لفتة كريمة منهم.وأضاف توفيق، على هامش ا

– معامل ترميم المتحف تتولى نظافتها وصيانتها



دعاء محمود

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن القوات المسلحة إيمانًا منها بأهمية عرض مجموعة توت عنخ أمون كاملة، وافقت على السماح بنقل العجلة الأخيرة من المتحف الحربي وهي لفتة كريمة منهم.

وأضاف توفيق، على هامش احتفالية وصول العجلة الحربية الأخيرة لتوت غنخ أمون، أن النقل تم عبر فريق نقل مصري مدرب على أعلى مستوى وحالة العجلة جيدة، وسيتم تنظيفها من الزيوت والأتربة لتعرض في أبهى صورها عند الافتتاح الجزئي للمتحف.

كان مرممي المتحف المصرى الكبير استلموا العجلة الحربية السادسة للملك الفرعونى توت عنخ آمون، والتى تم نقلها من المتحف الحربى بالقلعة، فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، واستقبلها الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، تمهيداً لوضعها فى معامل ترميم المتحف المصرى الكبير.

وقال مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عجلة الملك توت عنخ أمون الأخيرة من إجمالي 6 عجلات، منها ما هو حربي وما هو للصيد، والتى تم العثور عليهم داخل مقبرته على يد عالم الآثار هوارد كاتر عام ١٩٢٢، طبقًا لوضع تلك العجلات داخل المقبرة، تم العثور على 4 عجلات داخل حجرة الدفن واثنين داخل حجرة الكنوز، منها السادسة.

وأضاف أنه نقل العجلات الستة إلى المتحف المصرى بالتحرير، وتم 4 أربعة منهم بالمتحف التحرير، وإعادة العجلة الخامسة لعرضها بمتحف الأقصر، وعن العجلة السادسة والتى عثر عليها مفككةً داخل حجرة الكنوز تم إعارتها إلى المتحف الحربى بعد الحصول على الموافقات الرسمية من هيئة الآثار، وقد نجحت الدكتورة نادية لقمة بتجميع وترميم العجلة الحربية السادسة فى غضون ٩سنوات وعرضها بالمتحف الحربى.

ولفت إلى قيام الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بمخاطبة القائد العام وزير الدفاع، للموافقة على إعادة العجلة الحربية، والتصديق على إعادة العجلة من الأمانة العامة والموافقة ليتم عرضها بالمتحف الكبير.